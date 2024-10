EA FC 25 : le meilleur moment pour acheter ou vendre des joueurs

Savoir comment fonctionne le marché des transferts est essentiel si vous souhaitez maximiser vos profits dans EA FC 25 Ultimate Team.

La décision d’EA de rendre Division Rivals et FUT Champions plus difficiles dans FC 25 a eu un impact direct sur les prix des cartes dans Ultimate Team. Alors qu’il fallait sept victoires par semaine dans les précédents titres pour obtenir les meilleures récompenses, vous devez désormais en obtenir 15.

De plus, pour se qualifier aux finales Champions, les joueurs doivent remporter trois des cinq matchs de qualification, contre quatre victoires sur dix auparavant. Étant donné que FUT Champions ne comporte plus que 15 matchs au lieu de 20 comme dans FC 24, la marge d’erreur est plus faible.

Pour compenser cette difficulté accrue, les deux modes de jeu offrent de meilleures récompenses. En conséquence, le marché des transferts fluctue en fonction de la sortie des récompenses.

Le meilleur moment pour acheter ou vendre des joueurs et ouvrir des packs dans EA FC 25

Selon le marché actuel, nous recommandons de vendre vos cartes le jeudi soir et d’acheter des joueurs le mercredi ou le dimanche.

Le meilleur moment pour ouvrir des packs

L’ouverture des packs dépend de l’événement promotionnel en cours. Si vous souhaitez obtenir une carte de la promo actuelle, vous pouvez ouvrir vos packs juste après avoir reçu vos récompenses. Cependant, si l’événement à venir vous intéresse davantage, il est préférable d’attendre le vendredi pour ouvrir vos packs.

Explication du marché des transferts d’Ultimate Team

Chaque mercredi, il y a généralement un crash du marché, car les joueurs vendent les équipes qu’ils ont utilisées dans FUT Champions. Dès que les récompenses de Division Rivals sont disponibles le jeudi, il y a un boom du marché, car les joueurs reçoivent plus de crédits et cherchent à acheter les mêmes joueurs “méta”.

Les prix baissent de nouveau si un nouvel événement promotionnel commence le vendredi, car les anciennes cartes “méta” deviennent moins attrayantes face aux nouvelles options. Le marché se redresse ensuite le samedi lorsque des joueurs tardifs ajustent leurs équipes pour FUT Champions, mais les prix atteignent leur niveau le plus bas le dimanche après la sortie des récompenses Clashs d’équipes.

Avec la sortie de plus en plus fréquente d’événements promotionnels, les cartes Or de haute valeur ainsi que les anciennes cartes méta perdront rapidement de leur valeur. Si vous voulez gagner des crédits, il est donc conseillé de les vendre avant qu’il ne soit trop tard.

Pendant ce temps, les cartes Or bien notées et les cartes TOTW continueront d’augmenter en valeur, car elles sont nécessaires pour les SBC comme Icône Max 87.

Et voilà tout ce qu’il faut savoir sur le marché d’Ultimate Team dans EA FC 25. N’oubliez pas de consulter nos guides sur les meilleurs gardiens, défenseurs, milieux de terrain, ailiers et buteurs dans Ultimate Team.