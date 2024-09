EA FC 25 Évolutions : conditions requises et changements cosmétiques

Les Évolutions font leur grand retour dans EA FC 25, avec plusieurs améliorations apportées pour rendre cette fonctionnalité populaire encore plus fluide tout au long de la saison.

Pour la première fois dans l’histoire de la série, les Évolutions dans EA FC 24 ont permis aux joueurs d’améliorer les attributs de leurs cartes préférées dans Ultimate Team. Chaque Évolution pouvait être gratuite ou nécessiter des crédits UT ou des points FC pour être activée.

Une fois une Évolution débloquée, les joueurs sélectionnent une carte et doivent compléter des objectifs pour améliorer les attributs de ce joueur. Chaque défi est disponible pour une durée limitée, donc les joueurs doivent bien gérer leur temps pour maximiser leurs gains.

Dans EA FC 24, il était plus difficile de tout compléter à temps, car les joueurs ne pouvaient activer qu’une seule Évolution à la fois. EA FC 25 supprime cette restriction et apporte quelques autres changements notables.

Tous les changements des Évolutions dans EA FC 25

Conditions requises

EA SPORTS

Toutes les cartes d’Ultimate Team ne sont pas éligibles pour les améliorations via les Évolutions. Les joueurs doivent d’abord remplir des conditions spécifiques. Par exemple, l’Évolution Elite Ascension dans FC 24 n’était disponible que pour les cartes ayant des attributs inférieurs à 74 en Tir, 73 en Dribbles, 64 en Vitesse, et d’autres critères.

Au fur et à mesure que les joueurs progressaient dans plusieurs Évolutions pour une même carte, il devenait difficile de répondre aux exigences des autres améliorations. EA a pris en compte ces frustrations et a ajouté des limites maximales.

Par exemple, il pourrait y avoir une Évolution qui ajoute +10 en Vitesse jusqu’à un maximum de 90 en Vitesse. Dans l’ancien système, cette Évolution aurait eu comme condition d’entrée un maximum de 80 en Vitesse.

De plus, EA FC 25 réduit le nombre de défis liés aux modes Champions et Rivals, en les déplaçant vers des modes plus occasionnels comme les Amicaux en Direct et le mode Rush.

EA a partagé un exemple illustrant ces changements.

Vitesse de départ avant Évolution Vitesse finale avec l’amélioration FC 24 Vitesse finale avec l’amélioration FC 25 80 90 90 85 Pas éligible 90 92 Pas éligible 92 95 Pas éligible Pas éligible

Évolutions cosmétiques

EA SPORTS

Les Évolutions cosmétiques dans EA FC 25 permettent aux joueurs d’ajouter des éléments visuels, de changer la couleur de leurs cartes, et même d’ajouter des animations ou des effets sonores à leurs cartes Ultimate Team.

Les Évolutions cosmétiques seront accessibles depuis la page principale des Évolutions. Elles pourront être activées de la même manière que les autres Évolutions et obtenues avec des crédits et des points FC, en complétant des objectifs ou en tant que récompenses.

Pour plus d’informations sur EA FC 25, n’hésitez pas à consulter nos guides sur la TOTW et sur les UT Champions.