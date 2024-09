EA FC 25 Clubs : les meilleures formations et rôles de joueurs

Parmi les nombreux modes de jeu d’EA FC 25, le mode Clubs possède sans doute le plafond de compétence le plus élevé. Pour éviter de perdre des matchs, il est crucial d’utiliser les meilleures formations et tactiques personnalisées.

Clubs est un mode unique où chaque joueur contrôle un seul footballeur. Cela demande une coordination et un travail d’équipe que l’on ne retrouve nulle part ailleurs dans EA Sports FC. C’est en grande partie ce qui rend ce mode si attrayant et pourquoi il est resté aussi populaire au fil du temps.

Cependant, même si vous maîtrisez parfaitement ces compétences, si vous n’utilisez pas les meilleures formations et tactiques, vos efforts risquent d’être vains.

Afin de vous aider, nous avons élaboré les meilleures formations et tactiques personnalisées à utiliser dans Clubs, en prenant en compte les rôles des joueurs, les styles de construction et l’approche défensive. Ces configurations, associées au nouveau système FC IQ, vous permettront de gagner plus de matchs et de mettre votre Club sur la bonne voie.

La meilleure formation dans Clubs

La meilleure formation dans Clubs est le 4-3-2-1, car elle est la plus polyvalente dans EA FC 25. Elle propose une défense solide à quatre joueurs, accompagnée de trois milieux de terrain et d’attaquants dont les rôles peuvent être ajustés pour correspondre parfaitement au style de jeu de votre équipe.

Les équipes qui jouent en contre-attaque peuvent préférer des attaquants cibles et des milieux Relayeur, tandis que celles qui contrôlent la possession pourront utiliser des Faux 9 et des milieux créateurs bas pour mieux conserver le ballon. Vos attaquants peuvent également s’écarter sur les ailes pour étirer le jeu, ou vous pouvez opter pour des latéraux pour accomplir le même objectif.

Les meilleurs codes tactiques dans Clubs

Voici une sélection de tactiques méta à utiliser dans EA FC 25. Vous pouvez saisir ces codes tactiques dans votre Club en sélectionnant “Gérer les tactiques” sur l’écran des tactiques :

4-3-2-1 : yTKGM2C58vC

: yTKGM2C58vC 4-3-2-1 Resserré : 6DS?VSiAE2a

: 6DS?VSiAE2a 3-5-2 : C$bGcXqJcei

: C$bGcXqJcei 4-1-2-1-2 Resserré : Q&o&vYkYa%E

: Q&o&vYkYa%E 5-3-2 Conservation : &zNYL##6?xQ

: &zNYL##6?xQ 4-2-4 : $M9$br1svi5

: $M9$br1svi5 4-4-2 à plat : Q4p%qY$Xatw

: Q4p%qY$Xatw 4-3-3 Offensif : bkz62wrj%Zr

: bkz62wrj%Zr 4-5-1 à plat : 1H%ZM5F8@yZ

Vous trouverez plus de détails sur ces formations dans les sections suivantes, où nous décrivons les tactiques et les rôles de joueurs à utiliser avec chaque formation, ainsi que leur fonctionnement et les situations dans lesquelles elles sont les plus efficaces.

Les meilleures tactiques et rôles méta dans Clubs

4-3-2-1 – yTKGM2C58vC

Présélection tactique : Perso

: Perso Dispositif : 4-3-2-1

: 4-3-2-1 Style de construction : Équilibrée

: Équilibrée Approche défensive : Équilibrée (50)

Rôles des joueurs

G : Gardien (Défendre)

: Gardien (Défendre) DG : Défenseur latéral (Défendre)

: Défenseur latéral (Défendre) DC : Défenseur (Défendre)

: Défenseur (Défendre) DD : Défenseur latéral (Défendre)

: Défenseur latéral (Défendre) MCG : Meneur de jeu relayeur (Défendre)

: Meneur de jeu relayeur (Défendre) MC : Milieu défensif (Défendre)

: Milieu défensif (Défendre) MCD : Relayeur (Équilibré)

: Relayeur (Équilibré) MOCG : Meneur de jeu (Dézoner)

: Meneur de jeu (Dézoner) MOCD : Neuf et demi (Attaquer)

: Neuf et demi (Attaquer) BU : Pivot (Équilibré)

Cette composition en 4-3-2-1 offre un équilibre parfait entre attaque et défense. Les quatre défenseurs et le milieu défensif central (MC) se concentrent sur les tâches défensives, tandis que les deux autres milieux de terrain doivent faire le lien entre la défense et l’attaque. Le milieu droit (MCD) a un rôle crucial, car il doit se projeter vers l’avant et revenir en défense, apportant une contribution essentielle dans les deux phases de jeu.

Les attaquants doivent travailler en tandem, avec le second attaquant (MOCD) qui redescend pour défendre, tandis que le meneur de jeu (MOCG) est le principal maître à jouer, se déplaçant pour trouver des espaces et alimenter les autres attaquants. En phase défensive, le MOCG doit également revenir pour soutenir le milieu de terrain.

4-2-3-1 Resserré – 6DS?VSiAE2a

Présélection tactique : Perso

: Perso Dispositif : 4-2-3-1 Resserré

: 4-2-3-1 Resserré Style de construction : Contre

: Contre Approche défensive : Équilibrée (40)

Rôles des joueurs

G : Gardien (Défendre)

: Gardien (Défendre) DG : Défenseur latéral (Défendre)

: Défenseur latéral (Défendre) DC : Défenseur (Défendre)

: Défenseur (Défendre) DD : Défenseur latéral (Défendre)

: Défenseur latéral (Défendre) MDCG : Milieu défensif (Défendre)

: Milieu défensif (Défendre) MDCD : Meneur de jeu relayeur (Dézoner)

: Meneur de jeu relayeur (Dézoner) MOCG : Milieu central (Attaquer)

: Milieu central (Attaquer) MOC : Meneur de jeu (Équilibré)

: Meneur de jeu (Équilibré) MOCD : Milieu central (Attaquer)

: Milieu central (Attaquer) BU : Attaquant avancé (Attaquer)

Cette formation du 4-2-3-1 offre de nombreuses options en attaque. Que ce soit les deux milieux centraux, les milieux défensifs qui montent, ou l’attaquant avancé qui fait des appels en profondeur, le MOC aura beaucoup de possibilités pour orchestrer les attaques. Cette tactique complique la tâche des défenseurs adverses et ouvre des brèches pour exploiter leurs faiblesses.

Malgré cette dimension offensive, cette formation reste prudente défensivement grâce à une solide ligne arrière à quatre et un milieu défensif dévoué qui limite les opportunités adverses. Les milieux de terrain offensifs doivent également revenir aider en défense lorsque cela est nécessaire.

3-5-2 – C$bGcXqJcei

Présélection tactique : Perso

: Perso Dispositif : 3-5-2

: 3-5-2 Style de construction : Contre

: Contre Approche défensive : Équilibrée (55)

Rôles des joueurs

G : Gardien (Défendre)

: Gardien (Défendre) DCG : Défenseur (Défendre)

: Défenseur (Défendre) DC : Défenseur relayeur (Défendre)

: Défenseur relayeur (Défendre) DCD : Défenseur (Défendre)

: Défenseur (Défendre) MDCG : Milieu défensif (Défendre)

: Milieu défensif (Défendre) MDCD : Meneur de jeu relayeur (Dézoner)

: Meneur de jeu relayeur (Dézoner) MG : Ailier (Attaqure)

: Ailier (Attaqure) MD : Ailier (Attaquer)

: Ailier (Attaquer) MOC : Meneur de jeu (Équilibré)

: Meneur de jeu (Équilibré) BUG : Attaquant avancé (Attaquer)

: Attaquant avancé (Attaquer) BUD : Attaquant avancé (Attaquer)

Même si les formations à trois défenseurs sont souvent dangereuses dans Clubs, la 3-5-2 est une exception, car les joueurs de côté peuvent revenir pour couvrir les espaces vulnérables en défense. Cette formation est donc solide défensivement, tout en offrant une variété d’options offensives grâce à ses deux ailiers, son MOC et ses deux attaquants.

4-1-2-1-2 Resserré – Q&o&vYkYa%E

Présélection tactique : Perso

: Perso Dispositif : 4-1-2-1-2 Resserré

: 4-1-2-1-2 Resserré Style de construction : Passes courtes

: Passes courtes Approche défensive : Haute (70)

Rôles des joueurs

G : Gardien (Défendre)

: Gardien (Défendre) DG : Défenseur latéral offensif (Équilibré)

: Défenseur latéral offensif (Équilibré) DC : Défenseur (Défendre)

: Défenseur (Défendre) DC : Défenseur (Défendre)

: Défenseur (Défendre) DD : Défenseur latéral offensif (Équilibré)

: Défenseur latéral offensif (Équilibré) MDC : Milieu défensif (Défendre)

: Milieu défensif (Défendre) MCG : Meneur de jeu relayeur (Défendre)

: Meneur de jeu relayeur (Défendre) MCD : Relayeur (Équilibré)

: Relayeur (Équilibré) MOC : Meneur de jeu (Dézoner)

: Meneur de jeu (Dézoner) BUG : Attaquant avancé (Attaquer)

: Attaquant avancé (Attaquer) BUD : Attaquant avancé (Attaquer)

La formation 4-1-2-1-2 Resserré est idéale pour les clubs qui veulent contrôler la possession et dominer le milieu de terrain. Cette configuration est l’une des rares qui aligne quatre milieux centraux, bloquant l’accès aux espaces dans l’axe et rendant difficile la progression de l’équipe adverse. Pour maintenir l’équilibre, les latéraux doivent jouer un rôle clé en montant sur les ailes pour élargir le jeu. Cette formation est mieux adaptée à une équipe avec plusieurs vrais joueurs, car l’IA ne peut pas en exploiter tout son potentiel.

5-3-2 Conservation – &zNYL##6?xQ

Présélection tactique : Perso

: Perso Dispositif : 5-3-2 Conservation

: 5-3-2 Conservation Style de construction : Contre

: Contre Approche défensive : Basse (30)

Rôles des joueurs

G : Gardien (Défendre)

: Gardien (Défendre) DG : Défenseur latéral (Équilibré)

: Défenseur latéral (Équilibré) DC : Défenseur (Défendre)

: Défenseur (Défendre) DC : Défenseur (Défendre)

: Défenseur (Défendre) DC : Défenseur (Défendre)

: Défenseur (Défendre) DD : Défenseur latéral (Équilibré)

: Défenseur latéral (Équilibré) MDC : Milieu défensif (Défendre)

: Milieu défensif (Défendre) MGC : Relayeur (Équilibré)

: Relayeur (Équilibré) MCD : Relayeur (Équilibré)

: Relayeur (Équilibré) BUG : Attaquant avancé (Attaquer)

: Attaquant avancé (Attaquer) BUD : Attaquant avancé (Attaquer)

Parfois, pour conserver un avantage crucial, il faut jouer de manière pragmatique. La formation 5-3-2 Conservation est la configuration la plus solide dans EA FC 25 lorsque vous devez impérativement garder un score. Avec cinq défenseurs bien alignés et un milieu défensif central (MDC), il devient extrêmement difficile pour l’adversaire de percer cette défense.

Les deux milieux centraux (MC) redescendent également, ajoutant une couche de sécurité supplémentaire. Bien que cette formation soit conçue pour défendre, laisser vos attaquants en avant pour une contre-attaque rapide peut également s’avérer payant.

4-2-4 – $M9$br1svi5

Présélection tactique : Perso

: Perso Dispositif : 4-2-4

: 4-2-4 Style de construction : Équilibré

: Équilibré Approche défensive : Haute (70)

Rôles des joueurs

G : Gardien (Défendre)

: Gardien (Défendre) DG : Défenseur latéral (Équilibré)

: Défenseur latéral (Équilibré) DC : Défenseur (Défendre)

: Défenseur (Défendre) DC : Défenseur (Défendre)

: Défenseur (Défendre) DD : Défenseur latéral (Équilibré)

: Défenseur latéral (Équilibré) MCG : Relayeur (Équilibré)

: Relayeur (Équilibré) MCD : Relayeur (Équilibré)

: Relayeur (Équilibré) AG : Attaquant intérieur (Dézoner)

: Attaquant intérieur (Dézoner) AD : Attaquant intérieur (Dézoner)

: Attaquant intérieur (Dézoner) BUG : Attaquant avancé (Attaquer)

: Attaquant avancé (Attaquer) BUD : Attaquant avancé (Concrétiser)

Si la formation 5-3-2 Conservation est votre choix pour conserver un score, la 4-2-4 est celle que vous adoptez lorsque vous devez absolument marquer. Cette tactique extrêmement offensive met en avant quatre attaquants dédiés, avec deux milieux de terrain qui montent également pour soutenir l’attaque. Avec six options offensives, cette formation maximise vos chances de marquer lorsque le match est en jeu.

Bien entendu, ce n’est pas une formation défensive, et vous serez vulnérable aux contre-attaques. Cependant, les quatre défenseurs offrent une certaine protection, et cette tactique ne doit pas être utilisée pendant 90 minutes, mais plutôt lors des moments critiques où un but est indispensable.

4-4-2 à plat – Q4p%qY$Xatw

Présélection tactique : Perso

: Perso Dispositif : 4-4-2 à plat

: 4-4-2 à plat Style de construction : Contre

: Contre Approche défensive : Équilibrée (45)

Rôles des joueurs

G : Gardien (Défendre)

: Gardien (Défendre) DG : Défenseur latéral (Équilibré)

: Défenseur latéral (Équilibré) DC : Défenseur (Défendre)

: Défenseur (Défendre) DC : Défenseur (Défendre)

: Défenseur (Défendre) DD : Défenseur latéral (Équilibré)

: Défenseur latéral (Équilibré) MG : Ailier (Attaquer)

: Ailier (Attaquer) MCG : Meneur de jeu relayeur (Défendre)

: Meneur de jeu relayeur (Défendre) MCD : Meneur de jeu relayeur (Défendre)

: Meneur de jeu relayeur (Défendre) MD : Ailier (Attaquer)

: Ailier (Attaquer) BU : Attaquant avancé (Attaquer)

: Attaquant avancé (Attaquer) BU : Attaquant avancé (Attaquer)

Cette formation du 4-4-2 à plat est souvent qualifiée d’anti-football, car elle mise sur un jeu simple et direct, mais elle est extrêmement efficace. Les deux attaquants avancés donnent aux ailiers un point de référence clair pour centrer, et la plupart des équipes n’ont aucune réponse à cette approche. De plus, les défenseurs centraux contrôlés par l’IA peinent à défendre contre ces centres, et très peu de Clubs utilisent de vrais défenseurs capables de gérer ces situations.

En défense, les quatre joueurs se concentrent sur la protection du but, tandis que les deux milieux de terrain centraux doivent se contenter de lancer des ballons en profondeur vers les ailiers. Simple mais redoutablement efficace, cette tactique est parfaite pour un jeu en contre-attaque.

4-3-3 Offensif – bkz62wrj%Zr

Présélection tactique : Perso

: Perso Dispositif : 4-3-3 Offensif

: 4-3-3 Offensif Style de construction : Passes courtes

: Passes courtes Approche défensive : Haute (70)

Rôles des joueurs

G : Gardien (Défendre)

: Gardien (Défendre) DG : Défenseur latéral offensif (Équilibré)

: Défenseur latéral offensif (Équilibré) DC : Défenseur (Défendre)

: Défenseur (Défendre) DC : Défenseur (Défendre)

: Défenseur (Défendre) DD : Défenseur latéral offensif (Équilibré)

: Défenseur latéral offensif (Équilibré) MCG : Milieu défensif (Défendre)

: Milieu défensif (Défendre) MCD : Relayeur (Équilibré)

: Relayeur (Équilibré) AG : Attaquant intérieur (Équilibré)

: Attaquant intérieur (Équilibré) MOC : Meneur de jeu (Équilibré)

: Meneur de jeu (Équilibré) AD : Attaquant intérieur (Équilibré)

: Attaquant intérieur (Équilibré) BU : Attaquant avancé (Attaquer)

Cette formation 4-3-3 Offensif est une alternative à la formation 4-1-2-1-2 Resserré, offrant plus de polyvalence dans les rôles offensifs. Les attaquants intérieurs (AG et AD) agissent à la fois comme ailiers et attaquants, exploitant les espaces sur le terrain, ce qui permet au MOC d’avoir plusieurs options pour alimenter l’attaque.

Cependant, cette tactique, axée sur la possession, est vulnérable aux contre-attaques. Il est donc essentiel que votre équipe soit prête à revenir en défense rapidement, sans quoi vous risquez de concéder des buts.

4-5-1 à plat – 1H%ZM5F8@yZ

Présélection tactique : Perso

: Perso Dispositif : 4-5-1 à plat

: 4-5-1 à plat Style de construction : Contre

: Contre Approche défensive : Haute (70)

Rôles des joueurs

G : Gardien (Défendre)

: Gardien (Défendre) DG : Défenseur latéral (Équilibré)

: Défenseur latéral (Équilibré) DC : Défenseur (Défendre)

: Défenseur (Défendre) DC : Défenseur (Défendre)

: Défenseur (Défendre) DD : Défenseur latéral (Équilibré)

: Défenseur latéral (Équilibré) MG : Attaquant intérieur (Équilibré)

: Attaquant intérieur (Équilibré) MCG : Relayeur (Équilibré)

: Relayeur (Équilibré) MC : Milieu défensif (Défendre)

: Milieu défensif (Défendre) MCD : Relayeur (Équilibré)

: Relayeur (Équilibré) MD : Attaquant intérieur (Équilibré)

: Attaquant intérieur (Équilibré) BU : Attaquant avancé (Attaquer)

La formation 4-5-1 est un excellent choix pour les clubs qui souhaitent la flexibilité d’adapter leur jeu en fonction de l’évolution d’un match. Cette formation, avec ses rôles de joueurs bien répartis, peut fonctionner dans divers systèmes sans nécessiter de nombreux ajustements. Cela en fait une option idéale lorsque vous n’êtes pas sûr de ce à quoi vous attendre de l’équipe adverse.

Le milieu de terrain densément peuplé permet de jouer un football de possession, tandis que les deux joueurs sur les cotés peuvent être utilisés pour un jeu plus direct. Les milieux peuvent également ajuster leur style d’attaque en fonction du score. Cette polyvalence fait de cette formation un excellent choix pour débuter un match, même si vous décidez de changer de tactique par la suite, en fonction du plan de jeu de l’adversaire.

Pour encore plus d’options, consultez les meilleures formations et tactiques dans Ultimate Team, car de nombreuses tactiques sont également viables dans Clubs. Assurez-vous également d’utiliser les meilleurs paramètres de caméra.