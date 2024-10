EA FC 25 apporte un changement inattendu mais génial en Division Rivals

Depuis le lancement d’EA FC 25, les joueurs se plaignent du mode Division Rivals, estimant devoir jouer un nombre excessif de matchs chaque semaine pour obtenir les meilleures récompenses. Mais avec le début de la saison 2, les développeurs ont enfin répondu à leurs appels.

Cette année, les développeurs ont apporté de nombreux changements aux modes principaux d’Ultimate Team. Clashs d’équipes est devenu plus lucratif que jamais, tandis que l’accès aux FUT Champions a été rendu plus difficile en contrepartie de meilleures récompenses en packs et en crédits.

Désormais, avec le lancement de la saison 2, les développeurs ont réduit le nombre de points nécessaires, passant de 45 à 35. Cela signifie que vous n’avez plus besoin que de 12 victoires, ou de 10 victoires et 6 matchs nuls, pour obtenir les récompenses les plus précieuses le jeudi. Les récompenses standard, elles, n’ont pas changé et nécessitent toujours 15 points.

Le mode Division Rivals a bénéficié d’une refonte dans FC 25. Les nombreuses options de récompenses ont été simplifiées pour proposer deux catégories : des récompenses standard et améliorées, composées d’un mélange de crédits et de packs échangeables et non échangeables.

La plupart des joueurs s’accordent à dire que les récompenses sont plus attractives que celles d’EA FC 24, mais l’inconvénient était qu’il fallait jouer bien plus de matchs pour les obtenir. En effet, pour décrocher les meilleures récompenses, il fallait accumuler 45 points (15 victoires) chaque semaine, soit bien plus que les 7 requis l’année précédente.

Cela a rapidement posé problème, car les joueurs devaient trouver le temps pour un minimum de 10 matchs chaque semaine, mais l’objectif réaliste se rapprochait plutôt de 20 parties, en prenant en compte les défaites probables dans les divisions supérieures.

Ce changement est donc un immense soulagement pour les joueurs n’ayant pas autant d’heures à investir chaque semaine dans Ultimate Team, tout en souhaitant garder leur progression active. L’ancien format représentait un engagement de temps colossal, notamment en jonglant avec Clashs d’équipes et le week-end FUT Champions.

Les récompenses elles-mêmes restent inchangées, donc vous n’avez pas à craindre de recevoir des packs moins intéressants en contrepartie de cette baisse de points.

En résumé, vous disposerez du même nombre de crédits et de joueurs pour compléter les SBC et améliorer votre équipe, sans avoir à jouer autant d’heures.