EA FC 25 améliore enfin le menu des SBC pour vous faire gagner du temps

EA FC 25 vient d’introduire l’une des plus grandes améliorations en ce qui concerne les Défis de création d’équipe (ou SBC) dans le but de vous faire gagner un temps précieux.

Cette nouveauté était attendue depuis longtemps par la communauté, qui réclamait une meilleure organisation pour rendre ces défis plus simples et accessibles. Désormais, avec l’ajout de nouveaux filtres, les joueurs peuvent accomplir leurs SBC bien plus facilement.

L’article continue après la publicité

Les principales nouveautés de cette mise à jour incluent l’introduction d’un filtre pour le stockage, permettant d’ajouter directement les joueurs en surplus dans votre club. Cela évite de perdre du temps à chercher manuellement les doublons, une tâche fastidieuse.

L’article continue après la publicité

De plus, il est maintenant possible de désactiver la contrainte du poste, ce qui signifie que vous pouvez inclure des joueurs en dehors de leur position naturelle sans être pénalisé.

Un autre ajout majeur est la possibilité de sélectionner une note générale minimum ou maximale pour les joueurs que vous souhaitez utiliser dans un SBC. Cela permet d’optimiser les équipes soumises, en évitant de placer accidentellement des joueurs trop précieux ou trop bas dans votre équipe SBC.

L’article continue après la publicité

Ces améliorations apportent un véritable vent de fraîcheur pour les amateurs de SBC, rendant la gestion des équipes plus intuitive et moins contraignante. EA a clairement écouté les retours de la communauté et a su répondre à leurs attentes, rendant cette fonction clé du mode Ultimate Team plus fluide et agréable à utiliser.

L’article continue après la publicité

Pour le moment, cette grande nouveauté est uniquement disponible sur les consoles de l’ancienne génération à savoir Xbox One et PS4. Toutefois, elle devrait bientôt arriver sur PS5, Xbox Series X|S, PC et Switch à l’occasion de la mise à jour #3 du jeu qui corrige les tirs en extérieur du pied, l’efficacité des formations à cinq défenseurs ainsi que bien d’autres choses encore.