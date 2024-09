Comment utiliser un code tactique dans EA FC 25 Ultimate Team

Utiliser un code tactique dans EA FC 25 est une fonctionnalité cachée derrière l’écran de gestion d’équipe. Voici comment vous pouvez peuvent l’utiliser et partager vos propres codes avec d’autres utilisateurs.

Tout joueur d’EA FC 25 doit se familiariser avec les ajustements de tactiques et de formations dans Ultimate Team. Ces éléments impactent non seulement la structure de votre équipe, mais aussi la manière dont l’IA attaque et défend sur le terrain.

Heureusement, les développeurs d’EA FC 25 ont simplifié l’optimisation des tactiques et des formations, car les stratégies créées par d’autres joueurs peuvent être partagées facilement via un code. Voici comment utiliser et partager ces codes dans le jeu.

Suivez ce guide étape par étape pour utiliser un code tactique dans EA FC 25 :

Allez dans “Club” depuis le menu principal d’Ultimate Team. Sélectionnez “Équipe” puis “Accéder à l’équipe“. Appuyez sur LS/L3, puis sélectionnez “Gestion d’équipe“. Faites défiler jusqu’à “Utiliser le code” dans l’écran Tactiques. Sélectionnez “Importer” puis entrez le code.

EA SPORTS

Ces étapes sont relativement simples jusqu’à la partie “Gestion d’équipe”. La partie la plus importante est de trouver l’option d’utilisation des codes et surtout d’avoir un code à utiliser. Chaque tactique personnalisée dans EA FC 25 possède un code associé que vous pouvez entrer pour l’importer.

Si vous souhaitez vous lancer directement dans Ultimate Team sans vous soucier des formations et des tactiques, ou si vous avez déjà un code en tête, suivez simplement les étapes ci-dessus pour l’appliquer.

EA SPORTS

Si vous avez créé une tactique et que vous voulez la partager, créez-la d’abord, puis regardez juste au-dessus du schéma de formation des joueurs. Un code apparaîtra au-dessus de la formation. Ce code pourra ensuite être utilisé par d’autres joueurs en suivant les étapes mentionnées précédemment.

Pour ceux qui recherchent immédiatement de l’aide concernant les tactiques et les formations, n’hésitez pas à consulter nos recommandations.