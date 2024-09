Comment terminer tous les SBC Hybride Championnats et Pays d’EA FC 25

La saison d’EA FC 25 Ultimate Team commence avec la sortie de la Web App et de l’édition Ultimate, et les SBC Hybride Championnats et Pays sont une excellente manière d’obtenir des packs précieux dès le début du jeu.

Comme le jeu vient tout juste de sortir, votre club ne regorge pas encore de joueurs bien notés comme dans EA FC 24. Cela peut alors rendre la réalisation de ces défis difficile, surtout si vous n’avez pas beaucoup de crédits.

Avec cela en tête, nous avons rassemblé les solutions les moins chères pour chaque SBC Hybride Championnats, Hybride Pays et Hybride Championnats et Pays dans EA FC 25.

Solutions SBC Hybride Championnats les moins chères

Et de cinq

EA SPORTS / Dexerto

Coût : 2 800 crédits

Récompense : Pack Prime Joueurs Mélangés

Bottes de sept ligues

EA SPORTS / Dexerto

Coût : 5 000 crédits

Récompense : Pack Électrum Joueurs Prime

Neuf à l’honneur

EA SPORTS / Dexerto

Coût : 9 000 crédits

Récompense : Pack Méga

Titulaires

EA SPORTS / Dexerto

Coût : 6 800 crédits

Récompense : Pack Joueurs Rares

Compléter ces quatre SBC vous permet de gagner un Pack Méga Rare d’une valeur de 55 000 crédits.

Solutions SBC Hybride Pays les moins chères

Le dernier carré

EA SPORTS / Dexerto

Coût : 2 800 crédits

Récompense : Pack Joueurs Électrum

Six des meilleurs

EA SPORTS / Dexerto

Coût : 3 700 crédits

Récompense : Pack Joueurs Or

Huit Élite

EA SPORTS / Dexerto

Coût : 6 300 crédits

Récompense : Pack Prime Joueurs Or

Tour du monde

EA Sports / Dexerto

Coût : 9 300 crédits

Récompense : Pack Joueurs Rares

Terminer ces quatre SBC Hybride Pays dans EA FC 25 vous permet également de remporter un Pack Méga Rare d’une valeur de 55 000 crédits.

Solutions SBC Hybride Championnats et Pays les moins chères

Le Challenger

EA Sports / Dexerto

Coût : 5 300 crédits

Récompense : Pack Joueurs Rares Mélangés

Expertise

EA Sports / Dexerto

Coût : 6 300 crédits

Récompense : Pack Premium Joueurs Or

Diabolique

EA Sports / Dexerto

Coût : 7 000 crédits

Récompense : Pack Méga

Maîtrise du puzzle

EA Sports / Dexerto

Coût : 5 800 crédits

Récompense : Pack Méga Rare

Une fois encore, compléter chaque SBC du groupe Hybride Championnats et Pays vous permet de gagner un Pack Méga Rare.

Les SBC Hybride Championnats et Pays d’EA FC 25 ne sont disponibles qu’après avoir terminé les défis de Fondation. Il y en a quatre au total, mais vous ne devriez avoir aucun mal à les accomplir, car ils ne nécessitent que l’échange de quelques joueurs Bronze et servent davantage de tutoriel.

Cependant, les SBC Hybride sont bien plus difficiles. Il y a trois ensembles de quatre SBC, soit 12 au total, et chacun d’eux impose des exigences strictes en termes de note et de collectif, mettant à l’épreuve vos compétences et votre connaissance du jeu.

Même si toutes les récompenses proposées sont non échangeables, les packs disponibles sont parmi les plus précieux que vous pouvez obtenir durant les premières semaines.

Si vous avez l’intention de vous lancer en Clash d’équipes, Division Rivals ou UT Champions, les joueurs que vous obtiendrez ici pourront considérablement renforcer votre équipe.