Comment défendre dans EA FC 24 : Meilleurs styles de jeu, paramètres et plus

Défendre dans EA FC 24 exige compétence, patience et précision. Voici tout ce que vous devez savoir pour garder votre cage inviolée dans ce jeu ultra compétitif.

Si vous avez du mal à défendre dans EA FC 24, rassurez-vous, vous n’êtes pas seul. Empêcher un but sur une contre-attaque peut parfois sembler impossible, tout comme défendre en un-contre-un dans la surface de réparation. Et pour corser les choses, EA a introduit de nouvelles armes pour les attaquants.

Les passes précises permettent plus que jamais de démanteler toute une ligne défensive en une seule passe, et il y a de nouveaux gestes techniques qui vont vous faire vivre un enfer.

Et comme si ce n’était pas assez effrayant, le “control sprint” est un nouveau mécanisme de course offrant une capacité de changement de rythme déstabilisante.

Autant dire que c’est une année difficile pour les défenseurs qui souhaitent garder leur cage inviolée. Mais il y a encore plein d’éléments à utiliser pour surprendre un attaquant et verrouiller un match.

EA SPORTS

Comment défendre dans EA FC 24 ?

Avant de se lancer dans un match, commencez par les menus.

Les meilleurs paramètres de défense dans EA FC 24

Pour commencer, abordons le sujet brûlant parmi les membres de la communauté. Dans le menu “Paramètres de jeu” et dans “Gameplay”, les joueurs peuvent choisir la “Défense tactique”, qui choisit automatiquement entre un tacle debout et un tacle plus physique lorsque vous appuyez sur O ou B.

À l’inverse, la “Défense avancée” permet aux joueurs de choisir le type de défi qu’ils souhaitent effectuer. O ou B est pour un tacle debout, et X ou A initie un défi d’épaule ou un blocage. Si vous êtes nouveau sur FC 24, mieux vaut rester sur la Défense tactique.

Mais si vous prenez le temps d’apprendre le bon timing, la “Défense avancée” est un game-changer, en particulier avec le nouveau mécanisme de blocage, parfait pour contrer un attaquant cherchant à créer une ouverture dans la surface.

Nous vous recommandons également de changer l’assistance au dégagement en “Directionnel” au lieu de “Classique”, car cela permet de choisir la direction pour dégager un ballon.

EA SPORTS

Les meilleurs Styles de jeu

Styles de jeu est une nouvelle fonctionnalité qui augmente les attributs des joueurs en fonction de leurs qualités dans la vraie vie. Quand vous choisissez des joueurs pour votre équipe Ultimate Team ou créez un build dans Clubs Pro, voici quelques Styles de jeu défensifs à chercher en premier.

Le premier, “Contre”, augmente la portée et la capacité à effectuer un blocage. Ce Style de jeu est indispensable pour les défenseurs centraux. Ensuite, “Lutte” augmente la vitesse maximale et la transition de la course défensive, ce qui est essentiel cette année face à la vitesse changeante des attaquants.

Enfin, “Interception” améliore la portée et les chances de conserver le ballon lors d’une interception. Sans ce Style de jeu, le ballon a plus de chances de rebondir sur le défenseur et de revenir à l’attaquant.

Les meilleurs conseils pour la défense

Maintenant que vous connaissez les meilleurs paramètres et Styles de jeu, abordons les aspects pratiques. Oubliez tout ce que vous saviez sur les tacles et réapprenez à ne pas vous jeter trop vite.

Au lieu de vous jeter sur les tacles, nous vous conseillons d’appuyer simultanément sur L2 + R2 ou LT + RT, qui vous permettra de suivre un attaquant.

Si vous devez plonger pour un tacle, les tacles glissés sont alors très efficaces dans EA FC 24, surtout pour bloquer les tirs.

Si vous décidez d’apprendre la “Défense avancée”, le nouveau tacle de blocage est utile pour défier en toute sécurité un adversaire sans concéder de penalty.

Et voilà tout ce que nous savons sur la défense dans EA FC 24, mais tout cela peut changer à mesure que la méta du jeu évolue. Pour plus d’infos, consultez le reste de nos guides :

