Comment compléter les objectifs d’EA FC 25 Icône Domicile et Extérieur

Compléter les objectifs Icône Domicile et Extérieur dans EA FC 25 peut grandement accélérer votre progression dans le suivi saisonnier d’Ultimate Team, mais ces récompenses ne sont pas gratuites.

Souvent, les objectifs d’Ultimate Team passent inaperçus à moins qu’ils ne débloquent une nouvelle carte. Cependant, suivre attentivement les nouveaux objectifs est crucial si vous voulez accumuler suffisamment de points saisonniers (PS) pour atteindre chaque niveau du suivi saisonnier.

Participer à des matchs Rush, Carrière ou Ultimate Team ne suffit pas toujours pour obtenir assez de PS. Par exemple, pour la première saison : Total Rush, les joueurs doivent compléter 40 niveaux avec des exigences croissantes en termes de points saisonniers.

Si vous êtes en retard ou que vous souhaitez obtenir plus rapidement les récompenses du suivi saisonnier, voici alors tout ce que vous devez savoir pour compléter les objectifs Icône Domicile et Extérieur.

Les joueurs peuvent acheter le Lot stade Icône pour 115 000 crédits ou 1 150 points FC. Voici un guide étape par étape pour trouver ce pack.

Depuis le menu principal d’Ultimate Team, allez dans la section Boutique. Après avoir sélectionné la Boutique, descendez jusqu’à Lots Stade Saison 1. Enfin, faites défiler vers la droite jusqu’à trouver le Lot stade Icône.

Attention à ne pas acheter par erreur le Lot maillot Icône/TOTW, qui contient d’autres maillots. Assurez-vous de choisir le bon pack.

EA SPORTS

Exigences des objectifs Icône Domicile et Extérieur d’EA FC 25

Icône Domicile

Disputez 3 matchs dans n’importe quel mode Ultimate Team en portant le maillot domicile Icône (100 PS).

Marquez 3 buts dans n’importe quel mode Ultimate Team en portant le maillot domicile Icône (200 PS).

Gagnez 3 matchs dans n’importe quel mode Ultimate Team en portant le maillot domicile Icône (300 PS). Complétez ces trois objectifs pour un bonus de 400 PS.



Icône Extérieur

Disputez 3 matchs dans n’importe quel mode Ultimate Team en portant le maillot extérieur Icône (100 PS).

Marquez 3 buts dans n’importe quel mode Ultimate Team en portant le maillot extérieur Icône (200 PS).

Gagnez 3 matchs dans n’importe quel mode Ultimate Team en portant le maillot extérieur Icône (300 PS). Complétez ces trois objectifs pour un bonus de 400 PS.



En suivant ces étapes, vous maximiserez vos points saisonniers et progresserez plus rapidement dans le suivi saisonnier. Pour encore plus de conseils sur EA FC 25, consultez nos guides sur les meilleurs joueurs à améliorer pour les Évolutions et sur la façon de vous qualifier pour FUT Champions.

