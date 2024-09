Clashs d’équipes EA FC 25 : récompenses, rangs, format et dates

Les Clashs d’équipes font leur retour dans EA FC 25 avec un nouveau format et une série de récompenses à gagner en affrontant les meilleures équipes de la communauté. Voici tout ce que vous devez savoir sur les différents rangs et récompenses.

En plus des modifications apportées aux formats Division Rivals et UT Champions, EA a également revu le fonctionnement des Clashs d’équipes. Au lieu des 32 matchs habituels, vous n’aurez que 14 matchs hebdomadaires pour atteindre le rang le plus élevé possible.

Cependant, comme dans les précédents opus, vous pouvez continuer à jouer au-delà de ces 14 matchs pour progresser dans les Objectifs et Évolutions. Les matchs supplémentaires ne comptent pas pour votre rang hebdomadaire.

EA a justifié ce changement en expliquant que cela rend ce mode de jeu plus significatif, chaque victoire devenant cruciale avec un nombre réduit de tentatives.

Commençons par examiner les récompenses disponibles pour la Saison 1. Ces récompenses peuvent évoluer lors des mises à jour des futures saisons.

Rangs et récompenses des Clashs d’équipes

EA SPORTS

Bronze 3

Pack prêt Or Premium (non-échangeable)

Bronze 2

x2 Pack élément Joueurs Or Rares 75-83 (non-échangeable)

Bronze 1

x3 Pack élément Joueurs Or Rares 75-83 (non-échangeable)

x1 Pack élément Joueurs Or Rares 75+

Argent 3

x1 Pack Or Premium

x1 Pack élément Joueur Or Rare 75+

x1 Pack élément Joueurs Or Rares 78-85

Argent 2

x1 Pack élément Joueurs Or Rares 75+

x1 Pack Or Premium

x1 Pack 3 éléments Joueurs Or Rares 75+

Argent 1

x1 Pack Or Premium

x2 Pack 3 éléments Joueurs Or Rares 75+

Or 3

3 000 Crédits

x1 Pack Jumbo Or Premium

x1 Pack 5 éléments Joueurs Or Rares 75+

Or 2

7 000 Crédits

x1 Pack Méga

x1 Pack 5 éléments Joueurs Or Rares 75+

Or 1

9 000 Crédits

x1 Pack Méga

x2 Pack 5 éléments Joueurs Or Rares 75+

x1 Pack 2 éléments Joueurs Or Rares 83+

Élite 3

10 000 Crédits

x1 Pack Méga Rare

x1 Pack 10 éléments Joueurs Or Rares 75+

x1 Pack éléments Joueur Or Rares 85+

Élite 2

15 000 Crédits

x1 Pack éléments Joueurs Or Rares 85+

x2 Pack 10 éléments Joueurs Or Rares 75+

x1 Pack Méga Rare

Élite 1

20 000 Crédits

x1 Pack éléments Joueurs Or Rares 85+

x1 Pack élément Joueur TOTW

x2 Pack 10 éléments Joueurs Or Rares 75+

x1 Pack Méga Rare

Rang 1-200

20 000 Crédits

x1 Choix Joueur TOTW (1 sur 3)

x1 Pack 10 éléments Joueurs Or Rares 75+

x1 Pack 2 éléments Joueurs Or Rares 85+

x1 Pack Méga Rare

Heures de sortie des récompenses des Clashs d’équipes

Les récompenses des Clashs d’équipes sont disponibles chaque dimanche à 10h00. À ce moment-là, vous pouvez vous connecter au jeu ou à l’application web pour récupérer vos récompenses.

Ensuite, la compétition est réinitialisée, ce qui signifie que vous avez à nouveau sept jours pour accumuler le plus de victoires possible et grimper dans les rangs.

Pour plus d’informations sur EA FC 25 Ultimate Team, n’oubliez pas de consulter nos guides sur comment savoir si un pack contient une animation et notre sélection des meilleurs joueurs pour Rush avec moins de 79 de général.