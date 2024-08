Calendrier des événements d’EA FC 25 : promotions, évents et cartes spéciales

La saison d’EA FC 25 Ultimate Team débute le 20 septembre. Découvrez le calendrier des promotions avec tous les événements à venir et leurs dates de lancement prévues.

Ultimate Team consiste à construire votre équipe de rêve composée des meilleurs joueurs, avec notamment des cartes Héros et Icônes. Mais ce n’est que le début, car les développeurs publient régulièrement des cartes spéciales pour garder constamment la méta à jour et maintenir l’excitation des fans.

Beaucoup de ces événements sont lancés à la même période chaque année, alors quel est le premier événement de promotion de FC 25 ?

Quel est le premier événement promo d’EA FC 25 ?

Le premier événement promo dans EA FC 25 Ultimate Team devrait être Road to the Knockouts (ou En route pour l’élimination directe), bien que cela n’ait pas encore été officiellement annoncé par les développeurs. Cet événement se concentre sur les compétitions européennes telles que la Ligue des Champions et la Ligue Europa, offrant aux joueurs des cartes spéciales uniques qui évoluent en fonction de leurs performances en phase de groupes.

EA SPORTS

Pendant de nombreuses années, Ones to Watch était toujours le premier événement, mais cela a été remplacé dans FC 24 par RTTK. Cependant, la saison dernière a également vu l’introduction de l’événement Nike Mad Ready, exclusif à ceux qui avaient un accès anticipé. Il reste donc à voir si les développeurs ont prévu quelque chose de similaire cette année.

Vous pouvez également vous attendre à une série de cartes Team of the Week dès le premier mercredi, le 25 septembre. Bien que cela ne soit pas considéré comme une promo, ces cartes mythiques sont publiées chaque semaine pour apporter encore plus de cartes spéciales dans le jeu.

Calendrier des promotions Ultimate Team d’EA FC 25

Promotion Date sur EA FC 24 Date sur EA FC 25 Confirmé ? Team of the Week Chaque semaine Chaque semaine Non Pundit Picks Chaque mois Chaque mois Non Road to the Knockouts 29 Septembre 2023 27 Septembre 2024 Non Trailblazers 13 Octobre 2023 11 Octobre 2024 Non Centurions 27 Octobre 2023 25 Octobre 2024 Non Triple Threat 10 Novembre 2023 8 Novembre 2024 Non FC Pro Live 17 Novembre 2023 15 Novembre 2024 Non Thunderstruck 24 Novembre 2023 22 Novembre 2024 Non Radioactive 1er Décembre 2023 29 Novembre 2024 Non Dynasties 8 Décembre 2023 6 Décembre 2024 Non Team of the Group Stage 15 Décembre 2023 13 Décembre 2024 Non Winter Wildcard 22 Décembre 2023 20 Décembre 2024 Non Fire Versus Ice 5 Janvier 2024 3 Janvier 2025 Non Team of the Year 19 Janvier 2024 17 Janvier 2025 Non Road to the Final 2 Février 2024 31 Janvier 2025 Non Future Stars 9 Février 2024 7 Février 2025 Non Fantasy FUT 1er Mars 2024 28 Février 2024 Non Showdown Series 8 Mars 2024 7 Mars 2025 Non Ultimate Birthday 15 Mars 2024 14 Mars 2025 Non Golazo 29 Mars 2024 28 Mars 2025 Non TOTS Warm Up Series 12 Avril 2024 11 Avril 2025 Non TOTS Live 19 Avril 2024 18 Avril 2025 Non Team of the Season 26 Avril 2024 25 Avril 2025 Non FUTTIES 19 Juillet 2024 18 Juillet 2025 Non Pre-Season 30 Août 2024 29 Août 2025 Non

Bien que le calendrier ne soit jamais révélé à l’avance, certains événements Ultimate Team arrivent chaque année à la même date et seront presque certainement de retour dans FC 25. Par exemple, Team of the Year et Team of the Season sont des promotions qui tombent toujours en janvier et en avril respectivement.

Cependant, de nombreux événements apparus la saison dernière pourraient être déplacés, modifiés ou totalement supprimés et remplacés par de nouvelles cartes spéciales. EA aime garder les choses fraîches tout au long de la campagne, il y aura donc certainement de nombreuses nouvelles promotions à intégrer.

Il est important de se rappeler qu’une grande partie du contenu estival d’EA FC 24 a été dominée par l’Euro 2024 et la Copa America, mais ces tournois n’auront pas lieu pendant le cycle de vie de FC 25. Ne soyez donc pas surpris de voir ces créneaux remplis par des promos de retour ainsi que quelques nouvelles additions.

En règle générale, le prochain événement n’est révélé que quelques jours à l’avance via un écran de chargement en jeu, alors assurez-vous de rester à l’affût des dernières annonces.

Nous mettrons à jour notre calendrier des promos d’EA FC 25 chaque semaine une fois la saison commencée pour vous informer de ce qui est à venir, alors revenez régulièrement ici.