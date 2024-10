Les 10 meilleurs joueurs Total Rush d’EA FC 25

EA FC 25 Ultimate Team propose quelques cartes incroyablement chères dans sa promotion Total RUSH, mais cela s’explique par le fait que cette équipe fait partie des meilleures que nous ayons vues ces dernières années.

Le deuxième événement promo d’EA FC 25 Ultimate Team, Total RUSH, met en avant deux équipes composées des meilleurs joueurs au monde, inspirées du nouveau mode RUSH. Cet événement propose une série de défis RUSH à durée limitée avec des exigences spécifiques, que les joueurs peuvent compléter pour obtenir des choix de joueurs et des points de saison. De plus, chaque semaine, un joueur Total RUSH peut être obtenu en complétant certains défis.

La promo a débuté en fanfare avec la première équipe Total RUSH, un SBC POTM de Cole Palmer et un SBC Fin d’une ère d’Alex Morgan. Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann sont les évidentes stars de cette première série de nouvelles cartes, mais il existe également plusieurs options sous-estimées à ne pas négliger.

10. Azpilicueta

EA SPORTS

Pour moins de 20 000 crédits, cette carte de César Azpilicueta est une vraie bonne affaire, idéale pour n’importe quelle équipe Ultimate Team. La Liga est l’un des meilleurs championnats du jeu, ce qui devrait faciliter le collectif d’Azpilicueta, et ses statistiques sont loin d’être à ignorer.

Avec 88 en Interceptions, 90 en Réactivité, 92 en Agressivité et 78 en Rapidité, ce défenseur central vétéran est très complet et ne présente que peu de faiblesses. Il n’a pas de Style de jeu+, mais ses Styles de jeu réguliers sont largement suffisants.

9. Aurélien Tchouaméni

EA SPORTS

Il n’y a actuellement pas beaucoup de très bonnes options pour le poste de milieu défensif central dans Ultimate Team. Mis à part quelques Héros et Icônes coûteux, il est difficile de trouver quelqu’un qui tienne vraiment la route à ce poste. Bien que cette carte avoisine les 640 000 crédits, Tchouaméni coche toutes les cases du milieu récupérateur idéal.

Avec 90 en Lucidité défensive, 85 en Force et des stats correctes en Passe et en Dribble, le joueur du Real Madrid est un véritable mur. En prime, Tchouaméni possède presque tous les Styles de jeu défensifs, à l’exception de Contre et Tacle glissé, ainsi que des Styles de jeu tels que Duel aérien, Infatigable et Passe Longue, tous parfaits pour son rôle de sentinelle.

8. Trent Alexander-Arnold

EA SPORTS

Tout comme Tchouaméni comble un vide essentiel au poste de MDC, Trent Alexander-Arnold est l’un des meilleurs défenseurs droits du jeu. Actuellement, seuls Malo Gusto RTTK et Jeremie Frimpong sont des alternatives intéressantes en dehors des Héros ou Icônes.

Alexander-Arnold ne vous impressionnera pas par sa vitesse, mais ses compétences en Passe, Dribble et Défense sont exceptionnelles. Vous pourrez compter sur lui dans votre équipe pendant plusieurs semaines. Avec 94 en Endurance, 92 en Interceptions, 94 en Centres et 86 en Dribble, ses statistiques sont impressionnantes. Même si le rôle de faux latéral n’est pas le plus apprécié, Alexander-Arnold excelle dans ce rôle grâce à son Style de jeu++.

7. Marquinhos

EA SPORTS

La Ligue 1 n’a pas beaucoup de cartes de premier plan cette année, mais grâce à la nationalité brésilienne de Marquinhos, il ne devrait pas être trop compliqué d’obtenir un bon collectif d’équipe avec lui. Il est probablement mieux que Marquinhos soit issu d’un championnat moins utilisé, car s’il venait de la Premier League, il coûterait bien plus d’un million de crédits.

Il est surprenant que cette carte ne coûte qu’environ 200 000 crédits. Toutes ses statistiques défensives dépassent les 90, et il a juste assez de vitesse pour rivaliser avec n’importe quel adversaire. Si cela ne suffit pas, il possède également 90 en Détente, le Style de jeu+ Interception, Défenseur relayeur++, et presque tous les autres Styles de jeu souhaités pour un défenseur central.

6. Frenkie De Jong

EA SPORTS

Chaque année, il y a quelque chose de particulier avec Frenkie De Jong qui rend ses cartes si agréables à utiliser. Avec 95 en Endurance, ce joueur du FC Barcelone ne s’épuise jamais, et vous pourrez aisément courir autour de vos adversaires grâce à ses statistiques de dribble quasi parfaites.

De Jong pourrait avoir de meilleures statistiques offensives, c’est pourquoi nous recommandons de l’utiliser davantage en tant que joueur à vocation défensive avec un autre joueur capable d’apporter du danger en attaque. Bien que le Style de jeu Extérieur du pied ne soit pas le meilleur, les Styles de jeu Passe incisive et Résiste au pressing compensent largement.

5. Cristiano Ronaldo

EA SPORTS

Dans n’importe quel autre jeu, classer une carte promo de Cristiano Ronaldo aussi bas serait un crime. Cependant, les temps ont changé, et Ronaldo n’a plus l’impact qu’il avait autrefois. Une faible Agilité et Équilibre rendent les changements de direction difficiles, et sa Vitesse a considérablement diminué.

Il est également beaucoup plus compliqué de l’associer à d’autres joueurs, car il évolue dans la Saudi Pro League, qui manque de cartes méta. Malgré cela, la légende portugaise reste un finisseur redoutable devant les buts avec les attributs pour le prouver. La combinaison de Tête puissante, Acrobatique et 96 en Détente vous garantit de remporter presque tous les duels aériens dans la surface, et Tir puissant est l’un des meilleurs Styles de jeu+ pour un buteur.

4. Lauren James

EA SPORTS

Lauren James est considérée comme l’une des meilleures cartes méta en ce début d’EA FC 25 Ultimate Team.

Grâce à son poste Attaquante intérieure++, elle est toujours au bon endroit pour passer derrière les défenses et marquer facilement. Avec 95 en Accélération, 91 en Rapidité et 95 en Force, elle peut facilement passer devant n’importe quel latéral et maintenir la possession du ballon.

3. Antoine Griezmann

EA SPORTS

Comme Lauren James, Antoine Griezmann est devenu l’une des cartes les plus utilisées dans Ultimate Team. Ses frappes enroulées sont presque injustes, car vous pouvez marquer depuis presque n’importe quelle distance avec Tir en finesse+.

Cette carte améliorée ne présente aucun défaut. Si nous devions être pointilleux, nous aimerions un attaquant un poil plus rapide, mais avec 90 en Tir, 88 en Passe et 90 en Dribble, Griezmann rivalise avec n’importe quelle carte à ce stade du jeu. Avec son rôle de Faux 9++, il se déplace parfaitement sur le côté et se positionne idéalement pour tirer en finesse depuis l’extérieur de la surface.

2. Kevin De Bruyne

EA SPORTS

Malgré une note générale de 90 et de bonnes statistiques, la carte Or de Kevin De Bruyne ne coûte qu’environ 40 000 crédits. Cela s’explique principalement par son faible 67 en Rapidité, ce qui le rendait inutile dans la méta actuelle. Cependant, sa carte Total Rush monte à 80, ce qui le remet dans les discussions méta.

Passe incisive est notre Style de jeu+ préféré pour un milieu de terrain central, et il possède également tous les autres Styles de jeu de Passe, à l’exception de Tiki Taka. Avec quatre étoiles en gestes techniques et cinq étoiles de mauvais pied, il sera très utile pour se défaire des défenseurs au centre du terrain.

1. Kylian Mbappé

EA SPORTS

Il y a peu de choses à dire sur Kylian Mbappé qui n’ont pas déjà été dites. Mbappé est l’un des meilleurs joueurs d’EA FC 25. Avec 98 en Rapidité à ce stade d’Ultimate Team, c’est tout simplement démesuré, sans même parler de ses statistiques en Tir et Dribble presque parfaites.

À moins d’avoir une chance exceptionnelle dans un pack, nous ne nous attendons pas à ce que beaucoup de joueurs aient le budget pour dépenser près de sept millions de crédits pour ajouter le buteur à leur équipe.