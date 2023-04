Un youtubeur se fait tirer dessus suite à un prank qui tourne mal

Le youtubeur américain Tanner Cook a été blessé par une arme à feu dans un centre commercial : “je faisais une simple blague, et ce gars ne l’a pas très bien pris.”

Tanner Cook, âgé de 21 ans, est un YouTuber spécialisé dans les farces en tout genre. Sa chaîne, nommée “Classified Goons“, compte plus de 51 000 abonnés et a déjà publié des dizaines de vidéos dans lesquelles on voit Tanner Cook et son ami piéger des passants.

Du “faux vomi sur les chauffeurs Uber” au “vol de raquettes à des joueurs de tennis”, il semble qu’il n’y ait rien que les Classified Goons ne se refusent pour une bonne blague.

Le prank qui tourne mal… pour de vrai

Alors qu’il tournait une série de pranks durant un weekend, Tanner Cook sévissait au centre commercial Dulles Town Center, en Virginie, aux États Unis. C’est alors qu’une bagarre aurait éclaté entre le youtubeur et un client dans un magasin alimentaire.

Si les circonstances de l’altercation restent floue, le résultat ne laisse aucun doute : Tanner Cook s’est fait tirer dessus par une arme à feu, le blessant gravement à l’estomac et au foie.

Le jeune homme de 21 ans est actuellement à l’hôpital où il se remet de sa blessure après une journée en soins intensifs.

Le tireur a quant à lui été inculpé pour “blessure volontaire aggravée, utilisation d’une arme à feu en prévision d’un crime et utilisation d’une arme à feu dans un bâtiment.”

Interrogé par le media WUSA9, Tanner Cook est revenu sur le terrible incident : “Je faisais un prank, une simple blague, et ce type ne l’a pas très bien pris. Il ne m’a rien dit.”