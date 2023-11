The Walking Dead : The Ones Who Live – tout ce qu’on sait sur le retour de Rick

The Ones Who Live, la nouvelle série dérivée de The Walking Dead, est sur le point d’envahir les écrans. Voici tout ce qu’il faut savoir à son sujet.

La série originale s’est terminée en 2022, mais la franchise a eu droit à son lot de spin-offs depuis sa première diffusion en 2010. Les plus récents se concentrent sur des personnages phares, tels que Negan et Maggie, ou encore Daryl Dixon en vacances à Paris. Mais la série dérivée la plus attendue est sans aucun doute celle qui offrira le retour dans l’univers zombie du tout premier héros, Rick Grimes, aux côtés de Michonne.

Date de sortie, casting, intrigue : on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur la petite nouvelle, The Ones Who Live.

La chaîne AMC a enfin annoncé la date de diffusion de The Walking Dead : The Ones Who Live dans un teaser : rendez-vous le 25 février 2024. Pour les anglophones, la série sera diffusée sur AMC+, mais aucun diffuseur ne s’est annoncé pour le moment concernant la sortie en France.

Le spin-off marque la sixième entrée dans la franchise The Walking Dead. Pour ce qui est des autres séries dérivées, Daryl Dixon est actuellement diffusée sur Paramount+, tandis que Dead City était disponible dès le printemps 2023 sur OCS. Il est donc très probable qu’un de ces deux sites récupère les droits pour The Ones Who Live.

Cette dernière a été des années en préparation, car le principe central de The Ones Who Live a été établi dans l’épisode final de The Walking Dead.

Casting de The Ones Who Live : Qui apparaîtra à l’écran ?

La distribution de The Walking Dead : The Ones Who Live met en avant des visages (très) familiers. Découvrez la liste ci-dessous :

Andrew Lincoln dans le rôle de Rick Grimes

Danai Gurira dans le rôle de Michonne

Pollyanna McIntosh dans le rôle de Jadis Stokes / Anne

Lesley-Ann Brandt dans le rôle de Pearl Thorne

Terry O’Quinn dans le rôle du Major Général Beale

Matthew August Jeffers dans le rôle de Nat

Lincoln et Gurira sont les principales attractions de la série, ayant interprété leurs personnages favoris des fans dans la majorité de la série TWD.

Les deux acteurs principaux ont signé pour le spin-off pendant le tournage de la fin de la série originale The Walking Dead, Danai Gurira oeuvrant également en tant que co-créatrice aux côtés de Scott Gimple.

Y a-t-il une bande-annonce pour The Walking Dead : The Ones Who Live ?

Une nouvelle bande-annonce teaser pour The Walking Dead : The Ones Who Live a été diffusée lors du dernier épisode de Fear the Walking Dead. Découvrez-la ci-dessous :

La bande-annonce ne révèle pas trop d’éléments sur l’histoire de la série à venir, mais offre aux fans des extraits d’interviews d’Andrew Lincoln et Danai Gurira tandis qu’ils annoncent des scènes de plus en plus sanglantes et qui apporteront “quelques réponses” et présenteront “un amour fou” entre les deux protagonistes.

Scénario : Quelle est l’intrigue de The Ones Who Live ?

The Walking Dead : The Ones Who Live offrira aux fans un aperçu de ce qui est arrivé à Michonne et Rick après le générique de fin de la série The Walking Dead.

D’après le résumé disponible sur le site d’AMC, on apprend qu’il sera avant tout question d’une “histoire d’amour épique” entre deux personnages perdu dans un monde en plein changement. “Séparés par la distance. Par une force irrésistible. Pourront-ils se retrouver et découvrir qui ils étaient dans une situation inédite, jamais connue auparavant ?“

Cet espace sera tenu à jour en cas de nouvelle information sur la série dérivée The Walking Dead : The Ones Who Live.