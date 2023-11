Virgin River : Découvrez les 9 premières minutes du nouvel épisode spécial Noël

Préparez-vous pour des fêtes pleines de rebondissements : Netflix vient de dévoiler les neuf premières minutes de la saison 5, partie 2 de Virgin River, qui comprendra deux épisodes spéciaux de Noël.

La saison 5 de Virgin River est un mélange de drames passionnants, de révélations bouleversantes et de nouveaux départs excitants pour les différents personnages de la charmante ville californienne. La première partie avait été lancée en septembre, et les deux épisodes spéciaux ne vont plus tarder.

Après ce qui a semblé être une longue attente, de nombreuses intrigues en suspens devraient trouver leur conclusion dans la partie 2, qui arrive sur Netflix cette semaine. Selon le synopsis : “Mel et Jack se lancent dans une chasse au trésor très festive alors que Virgin River se prépare pour le concours annuel de décoration de l’arbre de Noël.“

Et pour vous mettre dans l’ambiance, Netflix a publié les neuf premières minutes des épisodes de Noël à venir.

Attention : cet article va spoiler la première partie de la saison 5 de Virgin River !

Virgin River diffuse les 9 premières minutes du nouvel épisode spécial de Noël

Les deux épisodes spéciaux de Noël de Virgin River seront disponibles sur la plateforme le 30 novembre 2023. Mais le site de Netflix, Tudum, n’a pas attendu pour dévoiler un peu de l’histoire qui attend les fans dans une vidéo de 9 minutes (attention : c’est en anglais, comme le site.) On y retrouve Mel et Jack choisissant leur arbre de Noël tout en se demandant si le père biologique de Mel est vraiment originaire de Virgin River.

netflix

Le récit passe ensuite à Brie et Mike, dont les plans sont contrariés lorsque le père de cette dernière se présente. Le monsieur n’est pas très content : il vient de rencontrer la mère de Brie… et son nouveau petit ami. Après tout, que seraient les fêtes sans ce genre d’embrouilles familiales gênantes ?

Jack annonce la nouvelle à Mel, plaisantant sur le fait que ce Noël “pourrait être un de ceux qu’on n’oubliera jamais.” À ce moment précis, la sœur de Mel, Joey, et sa famille arrivent, et ils ne perdent pas de temps pour évoquer les lettres d’amour qu’elle a découvertes entre leur mère et un homme mystérieux – celui qui pourrait bien être le père biologique de Mel.

Dans la dernière scène de ces neuf premières minutes, Lizzie se prépare pour les festivités avec Denny, Doc et Hope, exprimant tous leur excitation pour la nouvelle arrivée. Car Lizzie est enceinte. Tout le monde est ravi de la nouvelle, Doc affirmant : “Je n’arrive pas à croire qu’on va avoir un petit bout qui court partout. Nous sommes tous les deux très, très excités.”

Pour ceux qui ne veulent pas regarder ce teaser en anglais, pas de panique : la partie 2 de la saison 5 de Virgin River arrivera officiellement sur Netflix le 30 novembre 2023.

