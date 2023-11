Une suite pour Breaking Bad intitulée The Way va-t-elle sortir ?

Dix ans se sont écoulés depuis la fin de Breaking Bad, mais une vidéo devenue virale semble présenter une suite intitulée The Way : fuite ou fake ?

Si Les Soprano ont lancé l’âge d’or de la télévision, Breaking Bad en est devenu le must-watch par excellence. Le drame de Vince Gilligan est l’une des séries les plus acclamées par la critique de tous les temps, portée par la performance emblématique de Bryan Cranston dans le rôle de Walter White, professeur devenu baron de la drogue, alias Heisenberg.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le dernier épisode de la série avait offert un savant mélange de catharsis et de résolution des intrigues, libérant Jesse de la garde tortueuse de Jack et de ses néo-nazis dans un feu d’artifice de gloire stridente, Walter réglant toutes les affaires encore en suspens avant le générique de fin.

Breaking Bad est terminé depuis 2013, et un ultime film était sorti en 2019. Alors pourquoi les fans parlent-ils de The Way ?

Y a-t-il une suite à Breaking Bad intitulée The Way ?

Non, il n’y a pas de projet de suite de Breaking Bad intitulée The Way.

L’intérêt des fans est probablement dû à une fausse annonce dans un trailer, qui a accumulé des centaines de mentions “J’aime” sur Facebook. La vidéo suit également une autre suite inventée nommée The Path, devenue elle aussi virale avec des milliers de partages. Ce genre de publications apparaît tout le temps, amenant les gens à marquer leurs amis dans un élan d’excitation abusée… alors qu’il n’y a absolument rien à attendre avec impatience.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le titre The Way n’est pas anodin pour autant. En effet, il n’y a eu qu’une seule suite à Breaking Bad : El Camino sur Netflix, avec Aaron Paul reprenant son rôle de Jesse. Bien sûr, on peut aussi citer la série dérivée Better Call Saul, qui explore l’ascension de Jimmy et la chute de Saul Goodman, et qui s’est terminée plus tôt cette année.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’avis du créateur de la série pour une suite de Breaking Bad

Alors que Gilligan avait initialement déclaré qu’il en avait fini avec l’univers de Breaking Bad après la fin de Better Call Saul, il a récemment déclaré à Variety qu’il s’interroge parfois sur la vie des personnages de la série après le final original :

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“De temps en temps, je me surprends à penser à ces personnages, à rêvasser sur ce qui aurait pu leur arriver. Anna Gunn et RJ Mitte sont des personnes si merveilleuses incarnant des rôles si intéressants que je ne peux m’empêcher de vouloir une fin heureuse pour eux.“

Il ajoute ensuite : “Lorsque Breaking Bad se termine, ce n’est pas du tout une fin très heureuse pour ces personnages, mais il est dit que leur vie continue. J’aimerais croire que les choses s’améliorent pour eux. Je détesterais l’idée que Walt Jr. suive les traces de Walt dans le milieu criminel. C’est probablement le genre de chose que quelqu’un proposera dans 10 ou 15 ans — Walter Jr. en tant que seigneur du crime d’Albuquerque, réussissant là où son père a échoué.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Je peux pratiquement garantir dès maintenant que je n’ai aucun intérêt à voir cela se produire. Ce serait un triste hommage à la série. C’est amusant de penser à ce qui arriverait aux personnages, mais cela n’atteint pas le niveau de « Tiens, j’aimerais en raconter plus sur l’histoire. » Mais qui sait, peut-être dans quelques années…“

Si la porte n’est pas tout à fait refermée sur le retour des personnages de Breaking Bad, il faut donc se faire une raison : aucune suite n’est prévue, et The Way n’est certainement pas un projet officiel.

L’article continue après la publicité