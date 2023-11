Le spin-off le plus attendu de Walking Dead a enfin une date de sortie

AMC vient de dévoiler la date de sortie et le teaser de la série dérivée très attendue de The Walking Dead, The Ones Who Live.

The Walking Dead, The Ones Who Live retrace les exploits du protagoniste de la série originale Rick Grimes (Andrew Lincoln) et du personnage phare Michonne (Danai Gurira). Il se déroule après les événements du dernier épisode de la série The Walking Dead et est le sixième projet dérivé dans le canon de la franchise.

Peu d’autres informations sont connues à ce stade sur l’intrigue de The Ones Who Live. Cela dit, les fans s’attendent à ce que le spin-off comble les lacunes concernant les activités de Rick et Michonne pendant le dernier épisode de The Walking Dead. Certains fidèles de la franchise post-apocalyptique sont également convaincus que la série dérivée montrera Rick perdre sa main – une rumeur que les représentants d’AMC n’ont pas encore commenté publiquement.

Les fans devront donc attendre la première de The Ones Who Live pour en avoir la certitude… Mais heureusement, ils n’auront plus à attendre longtemps.

En effet, The Walking Dead, The Ones Who Live a enfin une date de sortie officielle : rendez-vous le dimanche 25 février 2024. L’information a été confirmée grâce à une nouvelle vidéo teaser diffusée par la chaîne AMC.

La promo de 36 secondes n’en révèle pas beaucoup plus sur le spin-off de The Walking Dead, car elle consiste principalement en des interviews tête-à-tête avec Lincoln et Gurira. Cela dit, le duo offre tout de même quelques bribes alléchantes. Et Andrew Lincoln était clairement d’humeur taquine : “Notre ambition est… d’avoir quelques réponses [dans The Ones Who Live]“.

“C’est une histoire vraiment excitante à raconter“, a ajouté Danai Gurira. La star parle également de la dynamique Rick/Michonne dans le teaser de The Ones Who Live, décrivant la romance entre les deux comme étant intense. “Ces deux personnes sont tellement puissantes et quand elles sont ensemble, c’est dingue“, dit-elle. “C’est un amour fou.”

Une reprise de la série originale The Walking Dead est-elle prévue ?

L’augmentation régulière du nombre de séries dérivées de The Walking Dead comme The Ones Who Live a amené certains fans à penser qu’AMC finirait par relancer la série originale pour réunir les nombreux fils narratifs pour le moment peu explorés de la franchise.

Cependant, le directeur du contenu de The Walking Dead, Scott Gimple, a récemment indiqué qu’aucun projet de ce type n’est prévu, du moins pour le moment. “En ce qui concerne le retour de la [série originale] ? Wow. On parle déjà de reprises ?” a-t-il déclaré lors de la New York Comic Con 2023. “Je ne suis pas contre.”