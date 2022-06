Ultia enflamme la twittosphère avec son clip Dona Dona

Alors que le ZEvent 2022 se rapproche inexorablement, les streamers de la précédente édition mettent les bouchées doubles pour boucler leurs donations goals. C’est ainsi que le jour de la fête de la musique, Ultia a partagé son clip du GTA RPZ, Dona Dona.

À chaque ZEvent, afin de pimenter un peu l’événement et donner un petit coup de pouce à la motivation de leurs viewers, les streamers établissent une liste de donations goals.

Le principe est simple, le streamer promet une contrepartie pour chaque palier de donation atteint. Affrontements sur un jeu, clips, compétitions sportives, rasage de crâne, chaque année les streamers repoussent encore plus loin les limites pour galvaniser leurs communautés.

L’engouement autour de ces contreparties est parfois tel, que ce qui ne devait être qu’un simple donation goal devient parfois quelque chose de plus pérenne comme l’Échappée de Domingo dont la troisième édition vient d’avoir lieu, des participations à des événements emblématiques, ou des prestations qui marquent à jamais les esprits.

Après la participation de Trinity au Hellfest, c’est à présent au tour d’Ultia de prendre le micro !

Pour rappel, en avril 2021 Zerator avait ouvert son serveur GTA RP, RPZ, pour y convier les figures emblématiques du Z Event ainsi que leurs invités. Les internautes se sont d’entrée de jeu passionnés pour cette aventure hors normes mettant en scène des personnages hauts en couleur.

À présent Ultia leur propose de revivre les temps forts de cette semaine d’exception avec son clip Dona Dona, l’hymne de RPZ.

Ni une ni deux les internautes ont envahi Twitter pour parler du clip, propulsant le hashtag “Dona Dona” parmi les top tendances du jour. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les avis sont unanimes !

On se rend pas compte tout ce que #RPZ a engendré en 1 an.

Les gens qui se sont rencontré.e.s, streamer et viewers.

Qui ont pu tenir voir sortir de leur dépression.

les créations ( musique, anim, dessin)

Cette video.

LE multi-verse par excellence. https://t.co/9XtyGVW7xq

— Dantego (@Dantego_P) June 21, 2022