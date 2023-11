Le trailer spécial du manga Jujutsu Kaisen tease le retour tant attendu d’un héros

Jujutsu Kaisen est l’un des mangas et animes les plus populaires, et ne cesse de maintenir l’enthousiasme de sa vaste communauté de fans. Et justement, le manga vient de recevoir sa propre bande-annonce.

La saison 2 de Jujutsu Kaisen est actuellement sur la watchlist de tous les fans, puisqu’elle présente l’arc le plus violent et le plus long de la série, celui du Drame de Shibuya. Chaque nouvel épisode attire de nombreux spectateurs avec ses séquences de combat intenses et ses visuels incroyables.

L’auteur Gege Akutami a pris beaucoup de soin à créer son manga, lequel s’est d’ailleurs offert une bande-annonce spéciale postée sur le Youtube du Shonen Jump : elle met en lumière les Extensions de Territoire des personnages importants, y compris un héros que les fans pensaient ne plus revoir.

Bien sûr, la bande-annonce est pour le manga et non pour l’anime, mais elle mérite toute votre attention. Anime only, soyez prévenus : le manga sera spoilé dans cet article !

Le manga Jujutsu Kaisen reçoit un traitement spécial avec une bande-annonce spectaculaire

Jujutsu Kaisen ne manque jamais de surprendre ses fans par ses rebondissements extraordinaires. Outre cela, les aperçus et les visuels clés de la série de dark fantasy continuent d’alimenter l’excitation de la communauté de fans.

Le nouveau trailer fantastique qui a été publié sur la chaîne YouTube officielle de Shonen Jump est doté d’un thème sombre et d’une palette de couleurs orange et noire. Même si tout ce qui se passe dans cette bande-annonce n’est pas clairement visible, nous pouvons malgré tout voir des signes de main et plusieurs personnages déployant leurs Extensions de Territoire… dont Megumi !

La bande-annonce présente aussi une musique mystérieuse, mais captivante, qui attire l’attention des spectateurs dès le début. On n’a pas le temps de s’arrêter, toutes les techniques et sorts innés y sont expliqués, dans un rappel bienvenu avant la fin du manga.

Le retour de Megumi dans les prochains chapitres de Jujutsu Kaisen ?

shonen jump/shueisha

Après la mort de Gojo des mains de Sukuna dans le manga, nous avons assisté aux tentatives de plusieurs autres personnages se ruant au coude à coude sur le champ de bataille face au roi des fléaux, mais rien n’a fonctionné jusqu’à présent. Quant à son élève Megumi, sa situation semble désespérée, puisqu’il est possédé par un roi des fléaux en pleine forme.

Attention toutefois : Megumi n’est pas le seul à apparaître ici, il en va de même pour d’autres personnages qui ont eux aussi tiré leur révérence dans le manga. Parmi eux, on peut notamment compter Nanami, Jogo ou encore Gojo…

Évidemment, vaincre Sukuna n’est pas à la portée de tout le monde. Il faut donc s’attendre à ce qu’une personne un peu plus spéciale se présente pour affronter et éradiquer cette entité maléfique, et bénir toute l’humanité d’une vie paisible.

Mission impossible ? On peut en effet estimer qu’on entre dans la phase la plus sombre de l’histoire de Jujutsu Kaisen, et le nouveau trailer illustre magnifiquement l’idée, à travers son utilisation inhabituelle des couleurs et des visuels.

