Toute la lumière que nous ne pouvons voir : tout sur la nouvelle série Netflix

Date de sortie, bande-annonce, casting et intrigue : voici tout ce qu’il faut savoir sur la nouvelle série Netflix, Toute la lumière que nous ne pouvons voir.

Adaptée du roman lauréat du prix Pulitzer d’Anthony Doerr, Toute la Lumière que nous ne pouvons voir est une nouvelle série sur Netflix. Et elle promet déjà un joli petit succès au géant du streaming, si on considère les 15 millions d’exemplaires du livre vendus ou encore le casting cinq étoiles pour incarner les personnages.

Sans oublier qu’aux commandes de ce nouveau projet, on retrouve deux grands noms de l’univers des séries : Shawn Levy, le showrunner de Stranger Things, et Steven Knight, scénariste de la non moins célèbre Peaky Blinders. Si vous n’êtes toujours pas convaincu que Toute la lumière que nous ne pouvons voir a tout pour rentrer dans la cour des grands, on a récapitulé ici toutes les infos à retenir sur la nouvelle série estampillée Netflix.

L’adaptation de Toute la lumière que nous ne pouvons voir a mis du temps à se frayer un chemin jusqu’à nos écrans depuis son annonce en 2019, et ce pour une bonne raison : elle était à l’origine pensée pour être un film. Finalement, c’est Netflix qui a remporté la bataille pour créer l’œuvre, et le format sériel a été préféré à celui du long-métrage.

Et malgré ce petit gabarit et la quantité de matière trouvée dans le livre, la série ne sera pas longue : elle a été découpée en quatre épisodes, qui sortiront le 2 novembre 2023 sur Netflix.

Le showrunner Shawn Levy avait d’ailleurs commenté cette décision auprès de Collider, expliquant qu’il s’agissait d'”une approche à la manière d’un long-métrage pour une série limitée, car les visuels et l’échelle émotionnelle sont beaucoup plus cinématographiques que les séries télévisées.”

Intrigue de Toute la lumière que nous ne pouvons voir : de quoi va parler la nouvelle série Netflix ?

Profitant de cette interview pour Collider, Shawn Levy a également tenu à expliquer pourquoi l’intégralité de la série a été écrite par une seule personne plutôt que par toute une équipe de scénaristes : “L’idée globale était de ne pas l’étirer pour satisfaire une idée de série limitée en huit épisodes. On s’est dit qu’on accorderait juste le temps nécessaire à l’histoire. Et cela s’est finalement traduit par quatre épisodes qui sont dynamiques et denses.“

La série parlera des destins entrecroisés de deux héros, dont l’existence sera bouleversée par la Seconde Guerre Mondiale. Marie-Laure Leblanc, jeune fille malvoyante et réfugiée avec un membre de sa famille à Saint-Malo en France, partage un lien secret avec Werner Pfennig, un jeune homme surdoué et expert des transmissions radio. Leur relation leur redonnera foi en l’humanité.

Bande-annonce de Toute la lumière que nous ne pouvons voir sur Netflix

On vous laisse jeter un coup d’œil aux premières images que Netflix a partagées dans une bande-annonce de sa nouvelle série :

Et parce que la série parle du handicap de son héroïne malvoyante, il existe également plusieurs trailers en audiodescription :

Le casting béton de Toute la lumière que nous ne pouvons voir sur Netflix

C’est un casting exceptionnel que Netflix nous propose dans son adaptation de Toute la lumière que nous ne pouvons voir. Entre acteurs mondialement connus et jeunes talents, les spectateurs vont en prendre plein les mirettes. Entre autres, il faudra compter sur la présence de Mark Ruffalo (Dark Waters, interprète d’Hulk dans le Marvel Cinematic Universe), Hugh Laurie (célèbre Dr House) ou encore Louis Hoffman (héros de la très bonne série Dark). Et le casting en général fait plaisir à voir :

Aria Mia Loberti dans le rôle de Marie-Laure LeBlanc

Nell Sutton dans le rôle de la jeune Marie-Laure LeBlanc

Mark Ruffalo dans le rôle de Daniel LeBlanc

Hugh Laurie dans le rôle d’Étienne LeBlanc

Louis Hofman dans le rôle de Werner Pfennig

Lars Eidinger dans le rôle de Reinhold von Rumpel

Andrea Deck dans le rôle de Sandrina

Marion Bailey dans le rôle de Madame Manec

Lors d’une interview avec Tudum (pour Netflix), Shawn Levy a décrit l’actrice principale Aria Mia Loberti comme “une magnifique découverte” et une “véritable partenaire créative“. Loberti, tout comme son personnage, est également malvoyante et elle a ouvertement parlé de ses difficultés à vivre avec ce handicap lors d’un émouvant TEDx Talk en 2018.

Levy a loué la présence d’Aria Mia Loberti dans la série : “Aria, chaque jour, a pu m’enseigner sur l’expérience de vivre sans la vue.” Il a également exprimé combien la série est “beaucoup plus nuancée et authentique dans son ADN” en raison des points commune que l’actrice entretient avec son personnage. Et pour Aria Mia Loberti, il s’agira de son premier rôle.

Rendez-vous donc le 2 novembre pour découvrir Toute la lumière que nous ne pouvons voir sur Netflix.