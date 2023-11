The Boys saison 4 : fenêtre de sortie, intrigue, casting, tout ce qu’on sait

La saison de The Boys arrive : voici tout ce que vous devez savoir, des mises à jour de la fenêtre de sortie au casting, en passant par l’intrigue et plus encore.

En 2019, Avengers : Endgame venait de marquer l’histoire en devenant le plus grand film de super-héros de tous les temps, Spider-Man : Far From Home avait laissé les spectateurs en haleine avec un suspense incroyable, et l’univers cinématographique de DC était encore en pleine controverse autour du Snyder Cut.

C’est alors que The Boys a lancé sa première saison, introduisant une nouvelle classe de séries cyniques et sanglantes, dépeignant les super-héros comme des lunatiques narcissiques et fanatiques. La série a vite eu droit à une deuxième saison, et comme l’avait anticipé Amazon, elle a rapidement acquis une renommée mondiale.

Depuis ses débuts, The Boys n’a cessé de voir son audience s’accroître, et la troisième saison pourrait bien être son meilleur chapitre jusqu’à présent. Heureusement pour les fans, l’histoire est loin d’être terminée, surtout après Gen V, son spin-off. Intrigue, casting, fenêtre de sortie : voici tout ce que nous avons appris jusqu’à présent sur la saison 4 de The Boys.

Sommaire

La saison 4 de The Boys sera diffusée sur Prime Video en 2024, mais nous n’avons pas encore de date précise.

La fenêtre de sortie a été confirmée avec les deux premières affiches de la nouvelle saison, que vous pouvez découvrir ci-dessous :

Son renouvellement a été rapporté pour la première fois par Deadline le 10 juin 2022, une semaine après la sortie de la saison 3 sur Prime Video. Selon les chiffres partagés par la plateforme, l’audience mondiale de The Boys a augmenté de 17 % par rapport à la saison 1, et avait donc fait un bond incroyable de 234 % par rapport à la saison 2.

Dans une interview accordée à Collider avant le début de la production de la saison 4 de The Boys, l’acteur Karl Urban a déclaré : “Je reviens, je me remets dans la peau de Butcher, et j’ai hâte. C’est une équipe amusante avec laquelle jouer, nous travaillons dur et jouons durement, et j’ai hâte de voir où ils vont emmener les personnages.”

D’après Entertainment Weekly, le tournage de la saison 4 de The Boys aurait été achevé en avril.

Y a-t-il une bande-annonce pour la saison 4 de The Boys ?

Il n’y a pas encore de bande-annonce pour la saison 4 de The Boys. Cependant, une fausse annonce de campagne a été diffusée pour teaser l’intrigue à venir de la saison 4, que vous pouvez regarder ci-dessous :

“C’est un jour sombre pour l’Amérique. Mais ensemble, nous pouvons protéger la liberté d’un héros innocent. Ici la PDG Ashley Barrett à propos de Homelander.”

La vidéo met en scène la PDG de Vought, Ashley Barrett, qui déclare que Homelander est désormais jugé pour avoir assassiné un civil manifestant à la toute fin de la dernière saison. Elle proclame son innocence, faisant une blague satirique sur le système juridique américain, et implore les téléspectateurs de tweeter #HomeFree, ce qui sera sans aucun doute un moyen de susciter de l’engouement pour la saison 4.

Nous mettrons à jour cet espace lorsqu’une bande-annonce complète sera partagée en ligne. En attendant, vous pouvez jeter un coup d’œil aux bêtisiers de la saison 3 :

Casting de la saison 4 de The Boys : qui revient, et y a-t-il de nouveaux personnages ?

Rappelez-vous : quand il s’agit de The Boys et de qui survivra ou mourra, tous les paris sont ouverts. Néanmoins, avec la fin de la saison 3, il y a quelques visages que nous pouvons nous attendre à revoir dans le casting de la saison 4, notamment :

Karl Urban dans le rôle de Butcher

Jack Quaid dans le rôle de Hughie

Laz Alonso dans le rôle de MM

Tomer Capone dans le rôle de Frenchie

Karen Fukuhara dans le rôle de Kimiko

Erin Moriarty dans le rôle d’Annie January/Stella

Antony Starr dans le rôle de Homelander

Chace Crawford dans le rôle de The Deep

Dominique McElligott dans le rôle de Maggie Shaw/Queen Maeve

Jessie T. Usher dans le rôle de A-Train

Cameron Crovetti dans le rôle de Ryan

Colby Minifie dans le rôle de Ashley Barrett

Claudia Doumit dans le rôle de Victoria Neuman

Il est également prévu que Jensen Ackles revienne dans le rôle de Soldier Boy (ou Petit Soldat). Le showrunner Eric Kripke a déclaré précédemment à Entertainment Tonight : “L’adage de la télévision veut qu’on ne tue jamais personne à moins d’y être absolument contraint. Ne fermez jamais une porte, ouvrez plutôt une fenêtre. Nous devrons tous attendre de voir, mais je ne peux pas imaginer que la série se termine sans que Soldier Boy fasse une autre apparition.“

Black Noir, interprété par Nathan Mitchell, a été tué dans le dernier épisode de la saison 3, Homelander ayant déchiré ses entrailles après qu’il ait refusé de lui parler de Soldier Boy. Ce dernier et Maeve sont tous deux présumés morts aux yeux du public, alors que le premier est enfermé par le gouvernement, tandis que la seconde vit maintenant hors réseau avec sa compagne.

Cameron Crovetti, qui joue Ryan, le fils de Homelander, a été promu régulier de la série pour la saison 4. Il y aura également quelques nouvelles recrues avec Firecracker, interprétée par Valorie Curry, et Sister Sage, interprétée par Susan Heyward – aucune des deux n’ayant d’origines connues dans les comics.

Et, selon Deadline, The Boys accueille un autre petit nouveau : Jeffrey Dean Morgan a officiellement rejoint le casting de la saison 4 en tant qu’invité récurrent.

Dans une interview avec E! News, Eric Kripke a déclaré : “Jeffrey Dean Morgan est un superfan de l’émission, donc lui et moi discutons. Nous essayons de trouver quelque chose pour la saison 4. Rien de finalisé encore, mais nous échangeons des e-mails pour voir si nous pouvons faire en sorte que cela fonctionne avec son emploi du temps chargé. Restez donc à l’écoute à ce sujet.”

Prime Video a partagé deux photos de la prochaine saison de The Boys – montrant deux nouveaux personnages dans leurs costumes complets. Susan Heyward dans le rôle de Sister Sage et Valorie Curry dans celui de Firecracker affichent ainsi toutes deux leur propre style. Selon le compte Twitter/X officiel de The Boys, Sage est “déjà mille pas devant vous“, tandis que “Firecracker a une mèche courte.”

Simon Pegg reviendra dans le rôle de Hugh Campbell Senior, après être apparu dans seulement cinq épisodes de la saison 1 pour finalement disparaître dans la saison 2, et réapparaître dans le premier épisode de la saison 3.

Il sera rejoint par la star de Black Mirror, Rosemarie DeWitt, dans le rôle de la mère de Hughie, un personnage qui n’avait jamais été vu dans la série jusqu’à présent. Rob Benedict de Supernatural et Elliot Knight de Once Upon a Time ont également rejoint le casting dans des rôles non dévoilés à ce jour.

Et puis, il y a les stars de Gen V. Nous savons que Maddie Phillips et Asa Germann pourront éventuellement reprendre leurs rôles de Cate et Sam respectivement, compte tenu des événements du spin-off, mais rien ne dit si nous verrons Jaz Sinclair (Marie), Chance Perdomo (Andre), Lizze Broadway (Emma), Derek Luh et London Thor (incarnant tous deux Jordan).

Scénario de la saison 4 de The Boys : quelle sera l’intrigue ?

Bien qu’il n’y ait pas de synopsis officiel pour le moment, Eric Kripke a donné quelques indices sur ce à quoi s’attendre, déclarant à Collider : “À l’avenir, Ryan sera vraiment important. Aussi bien Butcher qu’Homelander ont de très bonnes raisons de se battre pour lui, car les enjeux ne pourraient être plus élevés.“

“Si Ryan prend le chemin d’Homelander et qu’il y a alors deux Homelanders dans le monde, ce serait un cauchemar pour la planète. Si Butcher peut amener Ryan vers la lumière, alors il sera probablement la meilleure arme qu’ils puissent espérer avoir contre Homelander. Cela a toujours été une série sur la famille, et une grande partie de la saison 3 parlait des pères, donc il me semble logique que la saison 4 parle des fils.“

Comme vu dans la vidéo teaser, il semble que dans la saison 4, Homelander soit jugé pour avoir tué un civil manifestant à la toute fin de la saison 3. Mais il pourrait être libéré sans punition, et ainsi rester toujours le capitaine des Sept chez Vought.

Antony Starr, l’interprète de Homelander, a promis que les choses allaient devenir encore plus étranges dans le prochain chapitre. S’adressant à Variety, il a déclaré que la série super-héroïque “devient de plus en plus bizarre“, ajoutant qu’il tournait une scène pour la saison 4 qui l’a presque fait se remettre en question : “Je regardais la personne en face de moi, et je me suis dit : “Qu’est-ce qu’on fait ? Je n’arrive pas à croire ça ! J’aurais pu faire n’importe quoi d’autre de ma vie, mais je suis là en train de faire ça ?” C’était vraiment la chose la plus bizarre qui me soit arrivée.“

Dans une interview récente avec Collider, Simon Pegg a déclaré : “Vous savez à quel point The Boys est dingue ? Ça va devenir encore plus fou. Je me suis tellement amusé dans cette série. C’était génial de revenir jouer Hugh Senior. J’adore Jack [Quaid]. C’était super de travailler avec Rosemarie DeWitt, qui joue la mère de Hughie et qui revient. Ça va être génial. Vous allez adorer. J’apparais dans environ quatre épisodes, et c’était un plaisir de revenir. C’est une super équipe. Ce sont des gens incroyables, et cette série est complètement déjantée !“

Quels sont les liens entre Gen V et la saison 4 de The Boys ?

sony/amazon prime video

Dans une interview avec Variety, Eric Kripke a également confirmé la chronologie entre Gen V et la saison 4 de The Boys. “Dans notre esprit, cela se passe seulement quelques jours après les événements de Gen V. Nous essayons de garder la chronologie super simple car toute cette histoire de chronologie qui se replie sur elle-même (…) est juste déroutante pour moi en tant que spectateur“, a-t-il expliqué.

“Il y a la saison 3 de The Boys, et ensuite Gen V, et ensuite la saison 4 de The Boys. Et après cela, la saison 2 de Gen V aura lieu. C’est plus comme des wagons de train qu’une assiette de spaghettis.“

