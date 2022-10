Toujours bannie, Indiefoxx s’en prend à Twitch

Rédactrice chez Dexerto depuis plus de deux ans, Isabelle n'a pas de jeu préféré dans sa vie, elle a bien essayé de se décider une fois ou deux mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, plonger vaillamment dans un combat face aux poules de Skyrim, briser tous les obstacles dans les RPG pour créer son propre chemin et poser des wards sur League of Legends. Contact : [email protected]

Indiefoxx, qui a été bannie de la plateforme pour une durée indéterminée en 2021, a interpellé Twitch sur Twitter, soulignant que ses tentatives de contact sont restées sans réponses.

Aux yeux de nombreux internautes, au même titre qu’Amouranth ou Alinity, Indiefoxx est le reflet de tout ce qui va de travers sur Twitch depuis quelques années.

Alors qu’elle était l’une des streameuses les plus en vogue sur Twitch en 2021, c’est d’ailleurs elle qui est en partie responsable de la création de la nouvelle catégorie piscines, jacuzzi et plages, Indiefoxx a été bannie à de nombreuses reprises cette année-là.

Malgré la création de la nouvelle catégorie, en juin 2021 Indiefoxx a été bannie pour la sixième et dernière fois de la plateforme de streaming d’Amazon.

Indiefoxx, Instagram La chaîne Twitchd’Indiefoxx est suspendue depuis le 29 juin 2021.

Twitch fait la sourde oreille aux messages d’Indiefoxx

Le 12 octobre, Indiefoxx, qui se fait maintenant appeler Jenfoxx sur Twitter, a déclaré que ses multiples messages étaient restés sans réponses, récoltant seulement des réponses automatiques.

“Pour quelle raison n’avez-vous pas lu mes requêtes concernant mon bannissement et m’avez-vous donné une réponse automatique en disant que c’était “trop récent” alors que cela fait bien plus d’un an et trois mois maintenant ?”, a-t-elle demandé sur Twitter.

En plus de cela, Indiefoxx a affirmé que la plateforme a “bloqué de façon permanente son moyen de faire appel, il est grisé depuis plus d’un mois”.

Un certain nombre d’internautes ont compati, critiquant le silence radio de Twitch.

“Je pense que le problème que vous avez est que vous pensez toujours qu’ils ont besoin d’une raison pour vous bannir. Ils n’en ont pas besoin. S’ils veulent que vous partiez, vous partez”, a répondu un internaute.

D’autres ont également suggéré qu’elle devrait simplement passer à définitivement à YouTube, plutôt que d’attendre inlassablement une réponse de Twitch.

Bien qu’elle ne soit pas aussi populaire que sa chaîne Twitch, qui comptait plus de 2 millions d’adeptes, Indiefoxx dispose d’ores et déjà d’une chaîne sur YouTube où elle partage des contenus ASMR similaires à ceux qu’elle streamait auparavant à des milliers de viewers sur Twitch.

Il y a déjà eu cas où des streamers bannis de façon permanente ont fini par revenir, mais cela reste assez rare. Reste à voir si Twitch reviendra un jour sur sa décision et laissera Indiefoxx revenir.