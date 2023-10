Top 13 des meilleurs films d’horreur sur Disney+

Pour Halloween, on s’enferme à double-tour chez soi et on allume la télé ou son ordi, parce que les plateformes de streaming ont de quoi vous aider à passer la nuit. Voici un programme de 13 films d’horreur sur Disney+, pour des frissons de plaisir.

Mickey n’est pas toujours la gentille petite souris qui fait sourire les enfants. La plateforme Disney+ a bien l’intention de faire comprendre qu’elle aussi peut proposer un contenu mature, et son catalogue compte effectivement d’excellents films d’horreur (depuis notamment le rachat de la Fox), dont certains comptent parmi les plus flippants selon la science. Des sursauts, du frisson et du sang, voilà ce que vous pourrez trouver dans ce top des 13 meilleurs films d’horreur sur Disney+.

13 – Excroissance d’Anna Zlokovic

Après avoir touché le fond, les pensées d’Hannah prennent forme et une créature monstrueuse risque bien de réduire à néant tout ce qu’elle a.

12 – Affamés de Scott Cooper

L’institutrice d’une petite ville de l’Oregon est inquiète pour un de ses élèves. Renfermé sur lui-même et toujours seul, il semble avoir des problèmes chez lui. Elle et son frère vont enquêter sur sa situation, sans savoir que ce qu’ils vont découvrir aura des répercussions terribles.

11 – Traquée de Brian Duffield

“Chaque année, on compte plus de 1 650 000 violations de domicile. Celle-ci est différente.” La jeune Brynn Adams est ostracisée de son village, abandonnée à sa solitude dans la grande maison que lui a léguée sa mère. Un soir, quelqu’un s’introduit chez elle. Mais ce visiteur est clairement d’un autre type.

10 – Wedding Nightmare de Tyler Gillett et Matt Bettinelli-Olpin

Ce qui devait être la nuit de noces idéale vire au cauchemar pour une jeune mariée, alors qu’elle découvre que sa belle-famille est bien moins chaleureuse que prévu. Toujours se méfier des belles-mères.

9 – Werewolf by Night de Michael Giacchino

Des chasseurs de monstres se réunissent par une nuit sans lune pour honorer leur chef décédé. Lors de la cérémonie qui lui est consacrée, on lance une traque mortelle pour récupérer une relique magique. Il leur faudra survivre et l’emporter face à un monstre terrifiant.

8 – The Empty Man de David Prior

Le détective James Lasombra, incapable de faire le deuil de son épouse et son fils perdus dans un accident de voiture, enquête sur la disparition d’une amie. La piste va le mener sur les traces de celui qu’on appelle “l’Empty Man”, une légende urbaine que les ados aiment se raconter le soir et qui semble pourtant bien réel.

7 – La Plage de Danny Boyle

Richard, jeune américain amateur de sensations fortes, décide de prendre des vacances en Asie pour vivre la grande aventure. À Bangkok, il fait la rencontre de Françoise et Étienne, un couple de français installé dans un hôtel peu recommandable. Il apprend l’existence d’une île paradisiaque où vit une petite communauté libérée de toute contrainte, et s’arrange pour aller jeter un coup d’oeil. Il ne sera pas déçu du voyage.

6 – Le Village de M. Night Shyamalan

Une communauté soudée et isolée doit composer avec la présence de terrifiantes créatures dans les bois au-delà de l’enceinte du village. Franchir les limites de la commune, c’est éveiller leur courroux, ce que personne ne veut. Mais Lucius Hunt a des ambitions trop grandes pour le petit groupe de maisons, et il compte bien commettre l’interdit.

5 – La Colline a des yeux d’Alexandre Aja

Une famille en proie à des tensions va se retrouver à une autre fratrie, bien plus spéciale. Sur une route désertique, les Carter tombent en panne et vont vite comprendre à leurs dépens que les habitants les plus proches ne sont pas particulièrement accueillants.

4 – Predator de John McTiernan (et les suites)

Un commando spécial mené par le major Dutch Schaeffer embarque pour une mission de la CIA au milieu de la jungle d’Amérique Centrale. Leur but : sauver les survivants d’un crash d’hélicoptère. Encore faut-il déjà échapper à ce qui se cache dans la forêt dense et insondable, et qui se fait un malin plaisir à les éliminer un à un dans une traque sanguinaire.

3 – Black Swan de Darren Aronofsky

Nina est ballerine dans le New York City Ballet. Confrontée à la compétition et aux exigences colossales qu’on impose aux danseuses, elle fait de son mieux pour taper dans l’oeil de Thomas, qui dirige la prochaine pièce : Le Bal des Cygnes. Quand une nouvelle recrue vient menacer de ruiner ses chances d’avoir le premier rôle, tout s’effondre autour de Nina.

2 – La Mouche de David Cronenberg

Un jeune biologiste particulièrement doué, Seth Bundle (Jeff Goldblum), s’est mis en tête de trouver la solution pour le voyage par téléportation. Mais trop impatient dans ses expérimentations, il se retrouve en contact avec une mouche. Dès lors, il commence une lente et terrifiante transformation.

1 – Alien de Ridley Scott (et les suites)

20th century fox/disney

Un vaisseau de transport de marchandises intercepte un appel de détresse provenant d’une planète méconnue. Et ce que va ramener l’équipage à bord est bien décidé à se faire un festin. Dans un huis clos terrifiant, les coéquipiers vont devoir se serrer les coudes et se débrouiller pour éliminer l’alien avant leur retour sur Terre.

Et pour prolonger le plaisir, vous pouvez également jeter un coup d’oeil à nos autres listes spéciales Halloween : found-footage, animes d’horreur, vous trouverez forcément de quoi animer votre soirée du 31 octobre.