Le top 10 des films Disney préférés des français

Un sondage IFOP vient de tomber et met en lumière la consommation des films Disney par les français. Top 10 des œuvres les plus appréciées en France.

Quel est votre film Disney préféré ? C’est une des questions posées aux français dans un sondage IFOP, commandé par la société Voyage avec nous. Pas de franchise à la Marvel ou Star Wars : ici, on parle uniquement des classiques de chez Mickey et ce sont les films d’animation qui l’emportent haut la main. Et les 100 ans de la firme aux grandes oreilles ont également été l’occasion d’avoir l’avis des français sur son évolution au cinéma.

Pour ou contre les modernisations sociétales ? Quel est l’avis des spectateurs sur les changements dans les remake ? Y a-t-il suffisamment de diversité ethnique chez les princesses ? On vous donne les résultats du sondage et on les explique.

100 ans d’évolution chez Disney

Comme l’indique le sondage, “Les français sont rétifs aux modifications“. On parle ici de celles qui sont apportées directement aux classiques de la firme, et peu importe si cela pourrait permettre de les adapter à une époque plus contemporaine et ses mœurs. En France, 62% semblent considérer qu’une œuvre doit rester telle qu’elle l’était à sa naissance.

Mais là où les classiques peuvent profiter de leur aura de monuments culturels, les remakes pourraient, eux, avoir droit à cette modernisation des mythes adaptés. Certaines idées ne plaisent pas au public, d’autres les laissent imperturbables : 77% des spectateurs français voient d’un mauvais œil la suppression des nains dans le futur Blanche-Neige en live-action. De l’autre côté, on accepte plutôt bien le choix d’une actrice afro-américaine pour interpréter la petite sirène, ou une actrice latino-américaine pour camper le rôle de Blanche Neige.

Les princesses Disney à l’honneur dans le sondage IFOP

Globalement, les sondés ne considèrent pas que les princesses Disney aient forcément besoin de refléter une diversité ethnique : ils sont 42% à estimer l’idée importante, contre 58% qui n’y prêtent pas attention. On nous apprend aussi que le public voit comme une bonne chose le fait que les petites filles aient envie d’être une de ces princesses. En revanche, 52% “désapprouvent” la mise en scène d’une princesse Disney “s’identifiant ouvertement comme lesbienne“.

Le terme “approuver” peut interroger ici, supposant que le public ait son mot à dire sur un éventuel coming-out que les scénaristes auraient pu vouloir pour une héroïne couronnée. En réalité, le sondage cherche surtout à comparer les réponses des français avec celles des américains, qui eux désapprouvent à 59%. Une autre précision : ce sont les plus de 50 ans qui apprécient le moins l’idée.

Les hommes aussi sont concernés. À la question “Très franchement, diriez-vous que l’homme idéal devrait…?“, les trois réponses apparaissant le plus ont été “Vous protéger“, “être romantique” et “faire preuve de bravoure“…

Quel est le film préféré des français selon le sondage IFOP ?

On rentre enfin dans le dur, à savoir déterminer quels sont les films Disney préférés des français. Inutile de se mentir cependant : la première place offerte au Roi Lion ne surprendra pas grand-monde. Quant au reste du top 10, les héros Disney se sont battus et ont globalement été au coude à coude.

Cendrillon arrive ainsi deuxième, quand la troisième place sera disputée entre Bambi et Le Livre de la Jungle. Viendront ensuite trois autres films ex aequo : Blanche Neige et les Sept Nains, La Belle et la Bête et Mulan. La fin du top 10 des films Disney voit un nouveau match nul entre Aladdin, Les Aristochats et La Reine des neiges.

