Tokyo Revengers saison 3 épisode 5 : date, heure de sortie et premières images

L’épisode 5 de la saison 3 de Tokyo Revengers ne va pas tarder à débarquer sur Disney+. Date de sortie, images en avant-première, on vous dit tout !

Dans le futur Naoto est mort. Et après avoir serré la main de ce dernier pour la toute dernière fois, Takemichi se retrouve à nouveau dans le passé. Cette fois-ci, tout semble indiquer qu’il aura de sacrés problèmes à affronter. Dans le volet précédent, des révélations cruciales semblaient présager des dangers que le héros au grand cœur devra surmonter dans les épisodes à venir.

Avec une animation aussi régulière qu’impeccable, le studio LIDEN nous emmène vers de nouvelles épreuves pour Takemichi, dans cet épisode 5 de la saison 3 sur Disney+. Date de sortie, images publiées en avant-première pour teaser les aventures à venir, voici tout ce qu’il faut savoir sur la suite de Tokyo Revengers.

L’épisode 5 de la saison 3 (ou épisode 18 de la saison 2 sur Disney+ France) de Tokyo Revengers sera diffusé le mercredi 1er novembre 2023, sur Disney+. Après un quatrième épisode tragique, les fans seront probablement impatients d’assister à la suite de l’aventure, qui sera diffusée à 20h en France.

Que s’est-il passé dans l’épisode 4 de la saison 3 de Tokyo Revengers ?

Dans le quatrième épisode de la saison 3 de Tokyo Revengers, intitulé “Retour à la vie”, nous voyons Takemichi stupéfait en découvrant Inupi et Koko devant lui. Sa surprise augmente d’autant plus quand Mucho révèle que seul le cinquième groupe du Toman a le droit de se battre entre eux. Mucho ajoute qu’il était celui qui avait prévenu Mickey lorsque Takemichi allait se faire tuer par un membre du gang.

Mucho poursuit en disant qu’il est le leader de la cinquième division parce qu’il a fait ses preuves et mérité cette position. Entendant ces paroles, Takemichi en vient à croire qu’il est lui-même le méchant dans l’histoire et que Mucho veut vraiment faire le bien pour le Toman et Mickey. Il commence aussi à craindre d’avoir fait une erreur pour laquelle Mucho est venu le punir, lui et ses alliés.

Inupi et Koko tentent de convaincre Mucho qu’ils n’ont pas trahi le Toman. C’est alors que Mucho révèle son rôle au sein du Toman, indiquant que cela n’a rien à voir avec le plan réel. Après un moment, il déclare travailler pour Izana et avoir enlevé le trio pour prendre possession de Koko. Il explique qu’Izana ne veut que Koko, car il est expert en création de richesse. Et comme il est toujours avec Inupi, ce serait une bonne idée que son acolyte et Hanagaki soient tous deux éliminés.

Après une longue et houleuse dispute entre Takemichi et Mucho, Koko décide de se sacrifier pour ses amis. Koko affirme qu’il fera ce qu’on lui demande, mais d’abord, Mucho doit laisser Inupi et Takemichi partir. Sur la route, Inupi et Takemichi ont une conversation sincère. Takemichi assure à son ami qu’il fera tout pour protéger Koko et le Toman de toute destruction.

Pour voir l’épisode 5 de la saison 3 de Tokyo Revengers, rendez-vous le 1er novembre sur Disney+. Et si l’attente est trop longue, vous trouverez ici des animes à vous mettre sous la dent qui sauront satisfaire les fans des aventures de Takemichi.