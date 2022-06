Cette TikTokeuse affirme pouvoir communiquer avec les Aliens

more

Load More

Depuis l’ouverture de son compte TikTok en mai 2022, Walker a reçu plus de 1,5 million de likes et est sur le point d’atteindre près de 400 000 followers.

S’adressant à El Pais, la TikTokeuse a déclaré que sa capacité à déchiffrer la langue s’est manifestée pour la première fois en 2012 : “Il y avait quelque chose comme un portail et à partir de là, ça a commencé à se manifester dans mon corps”.

Naturellement, la nature absurde de son contenu a captivé TikTok et les utilisateurs sont obsédés par ses vidéos d’“activation du langage lumineux”.

La TikTokeuse Mafe Walker a stupéfié les utilisateurs de TikTok en affirmant qu’elle pouvait parler et comprendre des langues extraterrestres, ce qui lui a valu de devenir extrêmement populaire.

by Martin Thibaut