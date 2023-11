The Witcher : Sirens of the Deep – Tout ce qu’on sait du film d’animation

Netflix a confirmé la sortie en 2024 d’un nouveau film d’animation situé dans l’univers de The Witcher. Voici tout ce que nous savons sur Sirens of the Deep avant son lancement.

L’univers de The Witcher est l’un des mondes de jeux vidéo et de livres de fantasy les plus populaires des dernières années. Bien que la série originale, créée par Andrzej Sapkowski, ait débuté dans les années 1990, elle a gagné en popularité plus récemment grâce aux jeux vidéo à succès.

The Witcher 3 : Wild Hunt a remporté le titre de Game of the Year (GOTY) en 2015 et est largement considéré comme l’un des plus grands jeux jamais créés. Depuis, la série a connu davantage de succès grâce à l’adaptation des livres en séries et film par Netflix.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le rôle d’Henry Cavill en tant que Geralt de Riv a conquis les fans de la série bien-aimée. Depuis le développement de la série en live-action, Netflix s’est davantage engagé à étendre l’univers de The Witcher, avec une autre série en live-action, un film d’animation et d’autres sorties prochaines sur la plateforme de streaming.

Netflix a annoncé travailler sur un autre film d’animation, intitulé The Witcher : Sirens of the Deep, prévu pour 2024. Voici tout ce que nous savons sur ce prochain long-métrage.

Sommaire

À l’heure actuelle, The Witcher : Sirens of the Deep n’a pas de date de sortie confirmée. Cependant, Netflix a révélé que le film sera lancé sur la plateforme de streaming durant la seconde moitié de l’année 2024.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Détails du casting pour The Witcher : Sirens of the Deep

netflix

Les fans de la série de jeux vidéo The Witcher ont de la chance. Doug Cockle, qui prête sa voix à Geralt de Riv dans les trois jeux, reviendra pour doubler le Loup Blanc dans le film d’animation.

“Je suis super excité d’annoncer mon retour dans le monde de The Witcher en doublant à nouveau Geralt de Riv,” a déclaré Cockle à Netflix. “Je suis ravi de pouvoir partager ce prochain chapitre du voyage du Loup Blanc avec les fans de l’univers de The Witcher. Mire taedh aen stráede !“

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Dans le film d’animation The Witcher : Sirens of the Deep, certains acteurs favoris de la série Netflix en live-action prêteront leur voix à leur personnage. Anya Chalotra et Joey Batey sont en effet confirmés pour reprendre leurs rôles respectifs de Yennefer de Vengerberg et Jaskier.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un autre membre confirmé du casting est Christina Wren qui donnera sa voix au nouveau personnage Essi Daven.

Intrigue de The Witcher : Sirens of the Deep

netflix

Selon le synopsis officiel publié par Netflix, Sirens of the Deep se déroulera entre l’épisode 1 et l’épisode 6 de la première saison de la série Netflix The Witcher. De ce fait, le nouveau film suivra probablement les événements des livres ainsi que de l’adaptation télévisée.

“The Witcher : Sirens of the Deep est un film d’animation basé sur l’une des histoires originales de The Witcher. Geralt de Riv, un chasseur de monstres mutant, est engagé pour enquêter sur une série d’attaques dans un village côtier et se retrouve impliqué dans un conflit séculaire entre les humains et les peuples de la mer. Il doit compter sur des amis — anciens et nouveaux — pour résoudre le mystère avant que les hostilités entre les deux royaumes ne dégénèrent en une guerre totale.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bande-annonce de The Witcher : Sirens of the Deep

Netflix a publié une bande-annonce teaser pour The Witcher : Sirens of the Deep. Pour ceux qui sont intéressés, la bande-annonce peut être visionnée ci-dessous.

Dès que davantage d’informations seront disponibles The Witcher : Sirens of the Deep, nous mettrons cet espace à jour !