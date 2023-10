The Marvels : date, casting, tout ce qu’on sait sur le nouveau film du MCU

Finis les films solo, bienvenue à une vraie équipe ! Date de sortie, intrigue, images, casting… on vous dit tout ce qu’on sait sur le prochain film du MCU.

Après Captain Marvel, Brie Larson avait fait une entrée fracassante et controversée dans le Marvel Cinematic Universe. Son personnage de Carol Danvers, extraterrestre aux superpouvoirs incroyables et à l’apparence humaine avait ainsi été introduit, pour préparer le terrain dans Avengers : Endgame.

Mais cette fois, pas d’Avengers : la suite de son film solo s’annonce cosmique, et parlera (encore) des Skrulls après le premier film puis la série Secret Invasion sur Disney+. Et le petit détail qui fait tout, c’est que Carol ne sera pas toute seule : d’autres visages familiers reviendront pour l’accompagner dans cette nouvelle aventure. On vous dit tout ce qu’on sait sur le nouveau long-métrage du MCU.

La sortie du film a été repoussée à de nombreuses reprises. Prévue il y a un an, sa date a été finalement échangée avec Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. On l’attendait ensuite pour juillet 2023, mais Carol Danvers a encore raté le coche. En fin de compte, la super-héroïne crèvera l’écran le 8 novembre 2023 en France.

Casting de The Marvels : Qui sera de la partie ?

marvel studios/disney

Bien sûr, Brie Larson revient en tant que Captain Marvel. Cependant, elle sera rejointe par Teyonah Parris dans le rôle de Monica Rambeau, apparue pour la première fois dans WandaVision.

Après avoir été affectée par les pouvoirs de Wanda, Monica Rambeau semble avoir acquis certaines aptitudes très spéciales. Cette idée sera probablement davantage explorée dans le film. Le prochain long-métrage introduira également dans le MCU le personnage de Kamala Khan, sous les traits d’Iman Vellani, après son apparition dans la série Miss Marvel. Nous assisterons aussi au retour de Nick Fury incarné par Samuel L. Jackson aux côtés de Captain Marvel.

The Marvels sera aussi l’occasion d’assister aux débuts dans le MCU de la star de Parasite, Park Seo-joon, que les fans pensent voir incarner Yan, le Prince d’Aladna – même si cela reste à confirmer. Cependant, la productrice exécutive Mary Livanos a déclaré à Entertainment Weekly en juillet qu’il serait un “allié de Carol“.

Côté coulisses, quatre scénaristes sont à l’origine du script de la suite : Megan McDonnell de WandaVision, la réalisatrice du film Nia DaCosta, Elissa Karasik de Loki et Zeb Wells de She-Hulk. On peut donc s’attendre à de jolis récits, et les fans de la série Loki dont la saison 2 fait un nouveau carton seront très certainement enchantés par la nouvelle.

Intrigue de The Marvels : à quoi faut-il s’attendre ?

the walt disney company

Carol Danvers, alias Captain Marvel, va devoir faire face aux conséquences de sa victoire contre la race des Krees. Quand ses pouvoirs vont se mélanger à Kamala Khan et à sa “nièce”, la super-héroïne va devoir faire équipe avec les deux femmes et former un trio : les Marvels.

Bande-annonce de The Marvels

Les studios Marvel ont dévoilé plusieurs teasers au fil du temps, révélant peu à peu l’intrigue et les pouvoirs intriqués du trio des Marvels :

“Faire équipe change tout, et tout le monde.“

“The Marvels va bientôt décoller. Regardez le nouveau trailer et ne ratez pas Captain Marvel, Monica Rambeau et Miss Marvel alors qu’elles feront équipe, exclusivement au cinéma.“

Voici la bande-annonce finale et sous-titrée en français de The Marvels :

Rendez-vous donc le 8 novembre pour assister au décollage de cette équipe hors du commun, et dont les pouvoirs intriqués promettent de nouveaux nœuds au cerveau dans le MCU.