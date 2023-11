The Crown saison 6 : explication de la fin de la partie 1

La partie 1 de la saison 6 de The Crown est enfin arrivée sur Netflix. Que se passe-t-il dans le dernier chapitre de mi-saison ?

La série The Crown de Netflix nous a transportés à travers des moments marquants de l’histoire moderne de la royauté britannique, en commençant par le début du règne de la reine Elizabeth dans les années 1950 jusqu’au mariage tumultueux et très médiatisé du prince Charles et de la princesse Diana… ainsi que leur divorce ultérieur dans les années 1990.

La saison 6 est chargée de mettre un point final à la série, offrant aux spectateurs son dernier lot d’épisodes abordant une relation s’épanouissant entre Diana et Dodi Fayed. Jusqu’au dramatique voyage en voiture dont tout le monde connaît la fin. Que se passe-t-il à la fin de la partie 1 de la saison 6 de The Crown ?

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Attention : Spoilers droit devant !

Explication de la fin de la partie 1 de la saison 6 de The Crown sur Netflix

netflix

La partie 1 de la saison 6 se termine avec l’épisode 4, “Onde de choc”,ou “Aftermath” dans la version anglaise, qui peut se traduire par “conséquence.“

Il y est en effet question des séquelles laissées par la mort violente de la princesse Diana. On y découvre toute la pression croissante exercée sur les membres de la famille royale alors que le public pleure “la princesse du peuple”.

L’accident fatal de 1997, qui a également entraîné la mort du partenaire de Diana, le producteur de cinéma et fils de Mohamed Al-Fayed, Dodi, est dépeint à la fin de l’épisode 3. Dans “Onde de choc”, nous voyons l’impact que l’incident a sur les différentes personnes qui ont compté dans la vie de Diana, y compris ses jeunes fils, le prince William et le prince Harry.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Charles a également du mal à faire face à la perte, tout en devant convaincre sa mère, la reine Elizabeth, de “materner la nation”. Dans la réalité, la reine a été critiquée pour avoir agi de manière détachée et avoir refusé de se rendre à Londres dans les jours suivant la mort de Diana.

La reine finit par faire un discours… grâce à l’intervention de Diana

netflix

The Crown montre Charles l’appelant à donner au public en deuil “attention et amour“, disant que Diana avait au moins offert au peuple les paroles dont il avait besoin.

Alors que Charles la laisse avec ses pensées, la reine est visitée par nulle autre que le fantôme de Diana. Elle accuse la défunte princesse d’avoir déclenché le “chaos dont elle rêvait“. Mais l’apparition de Diana lui répond qu’une révolte n’est pas nécessaire et peut être évitée.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La reine a toujours inspiré l’esprit britannique pour le peuple ? Lady D lui fait savoir qu’elle doit aussi montrer qu’elle est capable d’apprendre de la part des autres, y compris de son peuple en deuil.

L’épisode se termine sur la reine à Londres, faisant enfin un discours dans lequel elle aborde la mort de Diana au public anglais. La scène alterne avec des images d’archives, et se coupe sur William, Harry et Charles suivant le cortège portant le cercueil de la princesse, et les garçons voient des foules de gens pleurant la mort de Diana. Enfin, la toute fin dépeint la reine agenouillée près de son lit et priant.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour découvrir la suite et surtout toute dernière partie de The Crown, il faudra attendre sa sortie en décembre sur Netflix.