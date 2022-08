Sur TikTok, elle prouve que Stray passionne aussi les chiens

Alors que depuis la sortie de Stray les internautes n’arrêtent pas de poster des vidéos adorables de leurs chats essayant d’interagir avec les chats du jeu, une tiktokeuse a montré que les chiens n’étaient pas en reste.

Ravis de pouvoir balancer des objets où bon leur semble dans leur environnement, de miauler à tout va, ou d’improviser des petites sessions de siestes, en moins de temps qu’il le faut pour le dire, des dizaines de milliers de joueurs se sont rués sur Stray dès son lancement.

Près d’un mois après sa sortie, la popularité de la pépite de BlueTwelve Studio est toujours au beau fixe, galvanisée par d’excellentes notes et des réseaux sociaux qui regorgent de vidéos amusantes de chats captivés par le jeu.

ANNAPURNA INTERACTIVE Stray a connu un énorme succès lors de son lancement.

Alors que Twitter et TikTok sont envahis par ces vidéos de chats, une tiktokeuse est sortie du lot en partageant les réactions de sa chienne.

Une chienne essaie de voler au secours du chat de Stray sur TikTok

Le 4 août, la tiktokeuse jenntennn a partagé sur TikTok une vidéo de sa chienne captivée par une cinématique de Stray. Dès le début de la vidéo, la chienne ne quittait pas des yeux le chat, montrant des signes d’inquiétudes alors que le chat était en fâcheuse posture. Alors que le chat finit par tomber brusquement, instantanément la chienne s’est ruée vers l’écran pour tenter de sauver le chat.

Cette réaction instinctive des plus adorables a conquis le cœur des internautes. La vidéo est devenue virale sur TikTok. Elle compte à l’heure où sont écrites ces lignes plus de 865 000 likes et plus de 4,3 millions de visionnages.

Si de nombreux internautes ont commenté la publication en louant l’instinct de la chienne et sa réactivité tout en trouvant adorable sa réaction. “Tous les héros ne portent pas des capes”, s’est enthousiasmé un internaute.

D’autres, plus réservés, ont avancé que ça pourrait la déprimer. Ils ont ajouté qu’il faut faire très attention à ce à quoi les animaux de compagnie sont exposés et qu’il ne faut pas encourager ce type de comportement sur TikTok.

“Pour le reste de sa vie, elle va regretter de ne pas avoir été assez rapide pour sauver ce chat”, a avancé un internaute.

Difficile de dire si la chienne a réellement été blessée de ne pas avoir pu aider le chat, mais quoi qu’il en soit, étant donné que le chat est apparu sain et sauf dans les scènes suivantes, on peut dire tout est bien qui finit bien.