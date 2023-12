Ce super manga va avoir droit à son anime, et sa diffusion sera gratuite !

Le manga Kaiju No. 8 du Shonen Jump va marquer l’histoire en devenant la première série de japanimation diffusée mondialement sur Twitter.

C’est une annonce sans précédent qui a pris au dépourvu les participants de la Jump Festa 2024 : oui, Kaiju No. 8 va avoir droit à son adaptation en anime… Mais non, il n’y aura pas besoin de s’abonner à une formule de simulcast pour la voir. À la place, les spectateurs pourront trouver les épisodes librement sur Internet, sans qu’il soit nécessaire de souscrire à une offre.

En effet, la Jump Festa de cette année a frappé fort : entre l’annonce d’un remake de One Piece, une décision majeure pour le manga Jujutsu Kaisen, un film Chainsaw Man ou encore la date de sortie de My Hero Academia, il y en avait pour tout le monde. Et un petit nouveau a réussi à tirer son épingle du jeu au milieu de toutes ces grosses nouvelles, en choisissant de changer radicalement de formule : il s’agit de Kaiju No. 8.

Et clairement, personne n’aurait pu anticiper l’annonce qui a été faite pour l’adaptation anime du manga rempli de gros monstres. Sauf peut-être Elon Musk en personne…

Kaiju No. 8 sera diffusé gratuitement sur Internet

Le 17 décembre, en parallèle de la sortie d’une toute nouvelle bande-annonce de quatre-vingt-dix secondes pour cette série d’anime bourrée d’adrénaline et de monstres bien japonais, il a été révélé que Kaiju No. 8 serait diffusé gratuitement sur Twitter.

Quelles conséquences une telle décision peut-elle avoir sur l’industrie ? Il s’agit en fait de l’entrée dans l’univers de la japanimation et du streaming d’un nouveau concurrent. Car Twitter/X compte bien rivaliser avec d’autres plateformes déjà bien installées, telles que Crunchyroll et Netflix. Avec un petit plus (ou moins, selon le point de vue) : la possibilité pour les fans de regarder, commenter et interagir avec la communauté au même endroit.

En France, rien n’indique que Crunchyroll ait les droits exclusifs ou non à l’anime. Pour le moment, on est certain qu’il sortira sur la plateforme de streaming, mais la déclaration officielle indique qu’il faut compter sur “une diffusion mondiale simultanée sur X (Twitter).“ On vous tiendra évidemment au courant.

De quoi parle Kaiju No. 8 ?

Sans surprise, l’histoire parle de kaijus, ces monstres géants sortis du bestiaire japonais avec des œuvres telles que Godzilla.

Dans le manga de Naoya Matsumoto, Kafka Hibino est un nettoyeur de carcasses de ces terrifiants géants. Il excelle dans son domaine, mais reste frustré : ce qu’il voulait, c’était intégrer les Forces de Défense pour combattre, plutôt que passer la serpillière après la bataille.

Un jour qu’il fait le sale boulot, une mystérieuse créature s’introduit dans son organisme et le transforme en un Kaiju à part entière : il est à présent mi-humain, mi-kaiju, et sera appelé Kaiju N° 8.

La nouvelle série sera produite par le studio de renom Production I.G., déjà derrière d’excellents animes comme Psycho-Pass ou la version rééditée de Ghost in the Shell.

Kaiju No. 8 sera disponible en streaming sur Crunchyroll et Twitter à partir d’avril 2024.