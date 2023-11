Y aura-t-il une saison 2 de Scott Pilgrim Takes Off sur Netflix ?

Scott Pilgrim a pris son envol sur Netflix, dans une adaptation animée des comics pleines de rebondissements. Mais y aura-t-il une suite ?

Les personnages adorés de Bryan Lee O’Malley sont de retour dans Scott Pilgrim Takes Off sur Netflix, série aussi intitulée Scott Pilgrim prend son envol. Avec le casting principal du film de 2010 pour prêter à nouveau leur voix aux personnages originaux, et un univers qui s’est grandement élargi à la surprise des fans, on peut effectivement se demander s’il y aura une saison 2.

L’univers de Scott Pilgrim a connu plusieurs itérations depuis sa version originale en comics. Des jeux vidéo, le film en live-action de 2010 par Edgar Wright, et maintenant un anime Netflix. Comme promis, O’Malley et le showrunner Ben David Grabinski voulaient pousser l’histoire encore plus loin et élargir l’univers de manière à surprendre les fans.

Pari réussi, avec le virage stupéfiant qu’a pris le récit dès le premier épisode, tuant le héros dès le départ. Scott Pilgrim Takes Off devait offrir une histoire semblable à celle du film, mais a préféré emprunter un autre chemin.

L’anime a alors proposé une nouvelle intrigue plus que rafraîchissante, mais aussi une fin qui semble laisser la porte grande ouverte pour une éventuelle suite. Y aura-t-il une saison 2 de Scott Pilgrim prend son envol sur Netflix ?

Scott Pilgrim prend son envol : une saison 2 est-elle prévue par Netflix ?

Pour l’instant, il n’y a pas de nouvelles concrètes sur une deuxième saison approuvée par Netflix.

Selon Games Radar, les showrunners ont déclaré au magazine SFX qu’ils n’ont pas de plans définis pour la saison 2 de Scott Pilgrim Takes Off. Grabinksi et O’Malley n’auraient en effet pas pensé aussi loin.

“Cette saison est une histoire avec une fin,” a déclaré Grabinski. “Mais j’adore ce monde, le casting et les personnages. Si un jour Bryan et moi nous asseyons pour réfléchir et imaginer d’autres histoires à raconter, et que le casting est partant, alors tant mieux, mais j’ai mis 10 000 % de mon cerveau dans cette saison et je pense qu’elle a un excellent dénouement.“

O’Malley a ajouté qu’ils ont créé la fin de l’anime avec un but : “Je ne voulais pas que cela se termine en plein milieu – je déteste quand cela arrive dans une série ou un film,” a-t-il dit. “Nous avons écrit quelque chose qui arrive jusqu’à son point final. Je le vois vraiment comme un magnifique bijou sur lequel nous avons tous pu travailler ensemble, et nous avons fait en sorte de le rendre juste génial.“

Une saison 2 qui reste envisageable pour les créateurs de Scott Pilgrim

Lors de la New York Comic Con de 2023, Dexerto.com a pu discuter avec O’Malley lors d’une table ronde, abordant sa décision de revisiter les personnages et l’intrigue.

“Ça n’a jamais disparu. Scott Pilgrim a toujours fait partie de ma vie. Je pensais que ça s’estomperait, mais ça n’a jamais été le cas. Comme je l’ai déjà dit, de jeunes adolescents et autres continuent de m’en parler. Et ils continuent de le découvrir. Alors j’ai juste senti que je devais continuer à donner en retour aux gens, parce qu’ils continuent de venir, et ils continuent d’être intéressés. C’est ma manière de leur retourner l’amour qu’ils me témoignent, en essayant de faire quelque chose identique mais nouveau, et qui est excitant, frais, drôle et stupide.“

Peu après la sortie de la série, Grabinski et O’Malley ont parlé avec Rolling Stone pour discuter de leur état d’esprit maintenant que l’œuvre était diffusée. O’Malley a clairement indiqué qu’il était toujours très ouvert à la possibilité d’une saison 2 de Scott Pilgrim Takes Off, mais qu’il craignait de rencontrer des difficultés pour y parvenir.

Une suite à Scott Pilgrim Takes Off ? Ne jamais dire jamais !

“Je ne dis jamais jamais, mais là, il faudrait environ 50 miracles différents simultanés pour qu’une autre saison soit produite. Donc nous verrons,” a-t-il admis. Grabinski a fait écho aux sentiments d’O’Malley et bien qu’il soit lui aussi ouvert à l’idée d’une deuxième saison, son attention était trop concentrée sur la première.

“Peut-être qu’un jour l’un de nous enverra un texto à l’autre avec une idée vraiment géniale pour une saison deux,” a-t-il précisé. “Mais pour l’instant, j’ai consacré tout mon cerveau et mon cœur pour la première saison, juste pour la faire exister.”

Pour les spectateurs qui aimeraient une suite, il ne reste plus que la patience et l’espoir de voir les artistes s’unir à nouveau pour créer une saison 2 de Scott Pilgrim Takes Off.