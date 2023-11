Squid Game – Le défi : les différences entre la série et la TV réalité

Vous avez besoin d’un guide de toutes les différences entre la série Squid Game de Netflix et son nouveau jeu-concours dérivé, Squid Game : Le défi ? On a ce qu’il vous faut.

Le tout nouveau Squid Game : Le défi de Netflix présente de nombreuses similitudes avec la série sur laquelle il est basé, mettant en scène 456 joueurs qui se disputent tous un énorme prix de 4,56 millions de dollars.

Comme le dit le synopsis : “Au coeur de l’univers de Squid Game, 456 joueurs réels mettent leurs compétences et leur personnalité à rude épreuve. le prix ? 4,56 millions de dollars qui changeraient leur vie.”

En plus de quelques “ajouts surprenants“, un certain nombre de changements ont été apportés aux jeux et épreuves dans Squid Game : Le défi pour s’assurer que chaque concurrent ait une chance équitable. Alors, entrons dans le vif du sujet.

Attention : Spoilers sur les deux séries à venir !

Squid Game : Toutes les différences dans Le défi expliquées

Ci-dessous, nous avons détaillé toutes les différences entre Squid Game : Le défi et la série Squid Game originale, telles qu’elles sont présentées dans les épisodes 1 à 5.

Nous ne manquerons pas d’ajouter d’autres différences lorsque de nouveaux lots d’épisodes arriveront sur Netflix.

Personne ne meurt dans Squid Game : Le défi

netflix

Tout d’abord, soulignons l’évidence : alors que les concurrents étaient impitoyablement tués s’ils échouaient dans Squid Game, la version télé-réalité du Défi se contente de renvoyer les joueurs éliminés chez eux, avec rien de plus en poche qu’un ego meurtri.

Ce qui signifie qu’il n’y a pas non plus d’armes dans le show. Cependant, le personnel porte toujours les mêmes masques et combinaisons roses iconiques.

Squid Game : Le défi surmonte le problème du jeu Dalgona

netflix

Puisque les concurrents ont déjà vu Squid Game, les créateurs ont dû trouver un moyen de surmonter le fait qu’ils sauraient choisir la forme la plus facile pour le jeu du biscuit Dalgona.

Pour rafraîchir votre mémoire, le jeu divise les joueurs en quatre groupes avant de choisir entre un cercle, un triangle, une étoile ou un parapluie. Dans Squid Game, les joueurs ne réalisent que trop tard qu’ils vont devoir sculpter cette forme dans un biscuit en nid d’abeille – qui leur vaut la mort en cas d’échec.

Inutile de dire qu’aucun des concurrents ne veut du parapluie. Pour résoudre le problème, les créateurs de Squid Game : Le défi les font se diviser en quatre groupes dans une salle blanche et se mettre dans une file d’attente. Les quatre premiers joueurs de chaque file entrent dans la salle du Dalgona et choisissent l’une des formes.

Ils ont deux minutes pour se mettre d’accord entre eux sur la forme que chaque équipe obtiendra. S’ils ne peuvent pas décider en deux minutes, les quatre sont éliminés et les quatre personnes suivantes de chaque équipe sont envoyées pour faire de même.

Ce processus est répété jusqu’à ce qu’ils puissent tous se mettre d’accord et que chaque groupe ait été assigné à une forme.

Le tir à la corde est remplacé par la bataille navale

netflix

Bien que Squid Game nous ait appris que la force physique n’est pas nécessairement tout ce dont on a besoin pour gagner au tir à la corde, il y a la crainte que les joueurs de Squid Game : Le défi utilisent les mêmes tactiques que Seong Gi-hun et ses pairs. Ou pire, cela pourrait finalement voir les joueurs les plus forts s’unir et gagner, écartant tout suspense.

Pour surmonter tout cela, les créateurs ont complètement supprimé le jeu, ce qui s’avère être une sorte de coup de théâtre pour les joueurs. À la place, ils jouent à la bataille navale, en version à taille humaine.

Les concurrents votent pour différentes raisons

netflix

Dans Squid Game, les joueurs doivent procéder à un vote après le jeu Feu rouge, feu vert pour décider s’ils veulent continuer les jeux et risquer leur vie en échange de l’argent.

Bien que le meurtre soit hors de question dans Squid Game : Le défi, les concurrents tiennent quand même un débat pour voter – mais cette fois, il s’agit de décider quel joueur chaque concurrent veut éliminer.

Chaque concurrent doit voter pour un autre joueur, et les trois ayant reçu le plus de votes à la fin sont éliminés.

Squid Game : Le défi ajoute des épreuves

netflix

Parce qu’une grande partie de la série originale de Netflix se concentre sur le développement des personnages, ainsi qu’une partie de l’histoire se déroulant en dehors du monde de Squid Game, les créateurs de son équivalent dans la vie réelle complètent les événements principaux avec des épreuves supplémentaires.

Entre chaque jeu se trouve une épreuve, qui peut impliquer un, deux ou même tous les joueurs. Et cela inclut le défi de vote mentionné précédemment. C’est un excellent moyen d’augmenter les enjeux, tout en essayant d’élever la valeur de divertissement de l’émission.

Le rôle moindre du Ddakji dans Squid Game : Le défi

netflix

Ddakji, le jeu de tuiles utilisé comme processus de recrutement dans Squid Game, n’a pas un rôle aussi important dans Le défi puisque le recrutement a été fait hors écran.

Au lieu de cela, deux tuiles Ddakji sont laissées sur le côté de la zone de cuisine dans la télé-réalité. Deux joueurs tombent finalement dessus et commencent à jouer, le gagnant remportant une barre de chocolat.

Le prix en espèces est légèrement différent

netflix

Les joueurs de Squid Game : Le défi se disputent un prix de 4,56 millions de dollars, tandis que la récompense de Squid Game était de 4,56 milliards de wons, soit environ 38,5 millions de dollars.

Mettons les choses au clair : les deux sommes sont importantes et peuvent effectivement changer une vie. Et bien qu’il ne corresponde peut-être pas tout à fait à la série de laquelle il s’inspire, Squid Game : Le défi offre le plus gros prix en espèces de l’histoire de la télé-réalité de Netflix.

Il n’y a pas de VIP ni de cerveau caché dans l’ombre

netflix

Il n’y a pas de cerveau caché dans l’ombre dans Squid Game : Le défi à la manière d’Oh Il-nam, car chaque concurrent est sur un pied d’égalité.

Il en va de même pour les VIP, ces milliardaires masqués qui regardent Squid Game de loin et placent d’énormes paris sur les événements chaotiques… sauf si, évidemment, on considère que les spectateurs de la télé-réalité ont repris ce rôle.

Ces modifications ne signifient pas pour autant que les joueurs peuvent accorder leur confiance à n’importe qui. Surtout lorsque 4,56 millions de dollars sont en jeu : peuvent-ils vraiment compter sur leurs camarades d’aventure ?

Le premier lot de Squid Game : Le défi (Épisodes 1 à 5) est déjà disponible sur Netflix. Quant au deuxième lot d’épisodes, du sixième au neuvième, il arrivera le 29 novembre.