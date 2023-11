Squid Game : Le défi – le calendrier de sortie des épisodes de la téléréalité

Il ne reste plus longtemps avant l’arrivée de la téléréalité Squid Game : Le défi sur Netflix. Voici son calendrier de diffusion, incluant les dates et les heures de sortie des épisodes.

“Faites-vous des amis. Faites-vous des ennemis. Faites-vous des millions.” Le message est passé pour les candidats de Squid Game : Le défi. Après le succès du drame coréen sur Netflix en 2021, les jeux s’invitent dans le réel et font s’affronter plusieurs participants à la recherche du grand frisson.

Squid Game avait très vite trouvé son public lors de sa sortie en 2021, s’appuyant sur une narration solide et intense, ainsi qu’un casting bien choisi. Mais c’est surtout le concept qui a fait le sel de la série coréenne : la réutilisation de jeux enfantins, auxquels on impose des règles cruelles et mortelles. Dans ce drame, quand on vous dit que vous avez perdu la partie, c’est pour de bon.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Forcément, qui dit concept fort, dit déclinaisons et produits dérivés. L’engouement pour la série a poussé de nombreux créateurs et producteurs à prolonger le délire : après la version Youtube de Mr Beast et autres tentatives moins coûteuses, c’est au tour de Netflix de tenter la téléréalité.

Dans un jeu télévisé IRL, ce sont 456 vrais concurrents qui s’opposeront dans le but d’empocher les 4,56 millions de dollars. Et pour suivre leurs tribulations, rien de mieux qu’un calendrier clair pour la sortie des épisodes de Squid Game : Le défi.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Combien y a-t-il d’épisodes dans Squid Game : Le défi ?

Il y aura en tout dix épisodes de Squid Game : Le défi.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Comme d’autres émissions de télé-réalité américaines telles que Too Hot to Handle, The Circle et Physical 100, les épisodes seront diffusés par “lots” plutôt que tous en une seule fois.

Calendrier de diffusion de Squid Game : Le défi

Vous pouvez trouver le calendrier complet de diffusion de Squid Game : Le défi sur Netflix, ci-dessous :

Lot 1 : 22 novembre 2023

Lot 2 : 29 novembre 2023

Lot 3 : 6 décembre 2023

Netflix n’a pas encore révélé combien d’épisodes il y aura dans chaque lot, mais il est probable que les lots 1 et 2 comprennent chacun trois épisodes, le lot 3 incluant alors les quatre derniers. Nous ne manquerons pas de mettre à jour cet espace lorsque l’information sera confirmée.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En ce qui concerne l’heure de diffusion des nouveaux épisodes de Squid Game : Le défi sur Netflix, il faut s’attendre à des sorties à 9h du matin en France.