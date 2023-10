Un nouveau visuel époustouflant pour le film Spy x Family Code : White

Les Forger débarqueront bientôt sur grand écran au Japon dans Spy x Family Code : White. Alors que le compte à rebours est lancé, découvrez le visuel époustouflant fraîchement dévoilé.

Spy x Family, adapté du manga du même titre de Tatsuya Endo, a secoué le monde de l’animation lors de sa première apparition en avril 2022. Sa deuxième saison, riche en action et humour, a rapidement suivi et a commencé à être diffusée en octobre 2023.

Mais les supers agents secrets ne vont pas s’arrêter là ! Après avoir conquis les mangas et les animes, les Forger vont pouvoir se lancer à la conquête des grands écrans. En effet, cette famille délicieusement badass va faire ses débuts au cinéma dès le 22 décembre au Japon, dans le film intitulé Spy x Family Code : White. Et le 26 octobre, le site officiel de Spy x Family a publié un nouveau visuel renversant, bourré de secrets à décrypter.

Spy x Family Code : White dévoile un nouveau visuel

Pour le plus grand plaisir des fans, un visuel publié le 26 octobre 2023 a révélé davantage d’informations sur Spy x Family Code : White. Le film sera disponible en IMAX ! Ce qui signifie que les spectateurs pourront encore plus s’immerger dans les aventures de la famille d’espions pendant la période des fêtes.

Le visuel, mettant en vedette le personnage principal Anya Forger (interprétée par Atsumi Tanezaki) exhibant sa force extrême, a rendu les fans encore plus curieux quant à ce que le film réserve pour l’univers de Spy x Family.

Que savons-nous d’autre sur Spy x Family Code : White ?

En juin 2023, le site officiel de Spy x Family a publié son premier teaser visuel alléchant qui laissait présager le retour de tous nos personnages préférés : Anya, Yor (Saori Hayami), Loid (Takuya Eguchi), et bien sûr, l’adorable chien de la famille, Bond. Le tout accompagné d’un slogan qui se traduit par : “Sauvez le monde lors de vacances palpitantes en famille !“

Wit Studio et CloverWorks produiront le film (tout comme l’anime), et Kazuhiro Furihashi reviendra en tant que réalisateur. Les fans peuvent donc être rassurés, le long-métrage d’animation retrouvera la même magie que la série. Et même si nous n’avons pas beaucoup plus de détails pour le moment, on peut déjà supposer qu’il s’agira de vacances en famille à la sauce Forger, uniques en leur genre.

En France, aucune date de sortie n’a encore été donnée. On ne sait donc pas si le film aura droit à sa sortie au cinéma, ou s’il passera directement à la case streaming. Mais pour les plus impatients, il reste toujours les deux saisons de l’anime sur Crunchyroll.

