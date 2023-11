Scott Pilgrim prend son envol : tout ce qu’on sait sur la série Netflix

Le film Scott Pilgrim vs the World est un classique cultissime, mais c’est cette fois une série d’animation qui va prendre la relève pour présenter les aventures délurées du héros.

Si vous étiez un nerd dans les années 2010, il y a de fortes chances que vous connaissiez Scott Pilgrim (et son sous-titre assez révélateur Vs the World pour les versions anglaises). La franchise a d’abord commencé comme une série de comics, avant d’être adaptée en un film d’action comique avec des vibes super-héroïques par le réalisateur acclamé Edgar Wright.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais il semble que l’histoire ne soit pas terminée, car le style artistique iconique des bandes dessinées sera cette fois-ci adapté en une série d’animation. Dates de sortie, intrigue, casting, on vous dit tout sur Scott Pilgrim prend son envol.

Sommaire

Scott Pilgrim prend son envol sera disponible sur Netflix le vendredi 17 novembre 2023.

Cela fera plus d’une décennie depuis la sortie du film et la conclusion des comics.

Jusqu’à présent, le nombre d’épisodes de la série animée n’a pas encore été confirmé, mais comme c’est souvent le cas avec Netflix, il est probable que tous soient disponibles en même temps sur la plateforme de streaming.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bande-annonce de Scott Pilgrim prend son envol

Oui, des bandes-annonces ont été publiées, que vous pouvez regarder ci-dessous :

Le premier extrait de Scott Pilgrim prend son envol a été publié le 27 septembre, mettant en avant certaines des différences que l’anime présentera par rapport au film en prises de vues réelles :

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Casting de Scott Pilgrim prend son envol : quelles voix pour les personnages animés ?

Pour le plus grand plaisir de nombreux fans, la plupart des acteurs originaux du film de 2010 seront de retour pour prêter leur voix à leurs personnages animés dans Scott Pilgrim prend son envol. Le casting de la version anglophone comprendra donc :

Michael Cera dans le rôle de Scott Pilgrim

Elizabeth Winstead dans le rôle de Ramona Flowers

Kieran Culkin dans le rôle de Wallace Wells

Anna Kendrick dans le rôle de Stacey Pilgrim

Brie Larson dans le rôle d’Envy Adams

Alison Pill dans le rôle de Kim Pine

Aubrey Plaza dans le rôle de Julie Powers

Jason Schwartzman dans le rôle de Gideon Graves

Chris Evans dans le rôle de Lucas Lee

Johnny Simmons dans le rôle de Young Neil

Mark Webber dans le rôle de Stephen Stills

Ellen Wong dans le rôle de Knives Chau

Mae Whitman dans le rôle de Roxy Richter

Satya Bhabha dans le rôle de Matthew Patel

Brandon Routh dans le rôle de Todd Ingram

Cette distribution a été annoncée dans une vidéo également animée par Netflix, que vous pouvez regarder ci-dessous :

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Aux commandes de ce projet, il faudra compter sur le studio japonais Science SARU, qui avait déjà signé la série animée Devilman Crybaby. La série a été écrite par le créateur original de Scott Pilgrim, Bryan Lee O’Malley, et BenDavid Grabinski. Et bien sûr, Edgar Wright sera producteur exécutif.

Intrigue de Scott Pilgrim prend son envol : à quoi faut-il s’attendre ?

L’intrigue de Scott Pilgrim prend son envol suivra une trame similaire à celle des comics originaux et du film de 2010, avec quelques légères modifications.

Pour avoir une idée de la direction que la série pourrait prendre, vous pouvez regarder le court métrage d’animation officiel sorti avant le film, Scott Pilgrim vs The Animation :

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Une chose que cet anime pourrait explorer est une fin différente. En effet, les comics n’étaient pas terminés lorsque la production du film a commencé, ce qui signifie que leur dénouement diffère. Par conséquent, la série pourrait être plus fidèle au climax de l’histoire originale.

De plus, de nombreuses intrigues, méchants et batailles des bandes dessinées ont dû être condensés dans le film. Ainsi la série Netflix, plus longue, permettrait de développer à nouveau ces aspects du récit.