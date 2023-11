Scott Pilgrim sur Netflix : explication du twist de fin de l’épisode 1

Scott Pilgrim prend son envol bouleverse considérablement son matériel source dès le tout premier épisode. Que s’est-il passé à la fin de ce tout premier volet ?

Scott Pilgrim a fait son grand retour sur les écrans, mais cette fois sous forme de série pour Netflix. La nouvelle série reprend elle aussi les comics de Bryan O’Malley, mais également le film de 2010 Scott Pilgrim vs the World d’Edgar Wright. Et elle s’amuse à tout chambouler, quitte à prendre les spectateurs au dépourvu !

Après avoir rencontré la femme de ses rêves, mais dans la réalité, Scott apprend que son idylle avec Ramona risque bien d’être retardée : pour avoir le droit de sortir avec elle, il va d’abord devoir affronter ses exs maléfiques. Simple, basique… sauf que ! Alors que la série semblait reprendre la même voie que le film de Wright, l’épisode 1 remet tout en question. Comment expliquer le twist de fin de l’épisode 1 de Scott Pilgrim prend son envol ?

ATTENTION : Les spoilers qui vont suivre sur l’épisode 1 peuvent faire très mal !

Scott Pilgrim prend son envol, mais foire son atterrissage dès le premier combat

En réalité, le titre des épisodes laissait déjà envisager le twist de fin du premier. “La précieuse petite vie de Scott Pilgrim” aurait d’abord pu passer pour une remarque un peu complaisante, mais elle a une autre signification : les adeptes des jeux vidéo le savent déjà, quand on n’a plus qu’une vie, on doit la protéger de près.

La série n’a pas manqué de prévenir dès le début ses spectateurs que le jeu vidéo serait présent. Pas directement, mais dans sa direction artistique : on nous parle de Sonic, le hérisson qui perd des anneaux (ou des pièces ?) quand il perd, le titre de l’épisode parle d’une seule vie en sous-entendant que Scott n’aura droit qu’à une chance, et le combat entre le héros et Matthew Patel est on ne peut plus explicite sur sa représentation.

Sauf que Scott manque son coup, Patel non : comme Sonic, le guitariste disparaît dans un nuage de pièces, et c’est fini. La précieuse petite vie de Scott Pilgrim est perdue, comme la partie… Et le héros de la série meurt ? Même Matthew est surpris de ce rebondissement, conscient qu’en méchant d’exposition, il n’était pas censé l’emporter, encore moins aussi vite. Après tout, il perdait dans le film.

Un rebondissement qui ne pose étrangement pas problème

Sauf que la série continue, malgré la mort de Scott Pilgrim qui plane au-dessus des personnages dans l’épisode 2. Le parti pris par la série, c’est de ne pas suivre le film Scott Pilgrim vs the World, mais au contraire d’inclure le long-métrage dans son histoire en insistant sur son côté fictif. La mise en abîme peut donner le tournis, mais on vous rassure : elle sera justifiée.

Et parce que Scott Pilgrim prend son envol mérite d’être découverte ailleurs que dans un article, on n’en dira pas davantage sur la série d’animation ici. Quant à ceux qui tiendraient malgré tout à se faire spoiler jusqu’au bout, il y a toujours notre récapitulatif des cinq différences majeures entre film et série.