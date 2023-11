La saison 14 de Doctor Who sera une saison 1 d’après le showrunner

Le showrunner de Doctor Who, Russell T Davies, a annoncé que la série de science-fiction de la BBC révise sa numérotation avec la saison 14 désormais officiellement connue sous le nom de saison 1.

C’est un changement qui pourrait dérouter ceux désireux de monter à bord du wagon Doctor Who à temps pour son 60e anniversaire, puisqu’il complique davantage l’organisation des épisodes d’un programme existant maintenant depuis un bon bail. Lorsque Doctor Who a décollé en 1963, son premier lot d’épisodes a été étiqueté “saison 1” – une approche qui s’est poursuivie jusqu’à la fin de la première série de l’émission avec la saison 26 en 1989.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Saisons, séries, on s’y perd vite avec Doctor Who

Cependant, la reprise de Doctor Who en 2005 n’a pas suivi cet exemple, regroupant les aventures du Neuvième Docteur incarné par Christopher Eccleston sous des bannières différentes selon les pays. Au Royaume-Uni, on parlait de “série 1” pour marquer la différence avec les anciennes aventures des Docteurs, sans pour autant les renier. Il en a été de même pour les mandats des successeurs d’Eccleston, David Tennant, Matt Smith, Peter Capaldi et Jodie Whittaker, qui ont tous utilisé la terminologie “série” et non “saison” (sauf lors de la diffusion de multiples spéciaux à la suite, où aucun des deux termes n’était utilisé).

En France, on n’y est pas allé par quatre chemins : un renouveau de la série ? On préférait dire “saison 1, deuxième série”, même si les première et deuxième restaient liées. Oui, quand on est fan du Docteur et de ses pérégrinations à travers l’espace et le temps, il faut suivre autant le scénario que la terminologie imposée par les showrunners et les traductions.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Des déclarations précédentes de la BBC et de Davies indiquaient que le temps passé par Ncuti Gatwa (Sex Education) dans le TARDIS porterait également l’étiquette “série” lorsqu’il débuterait en tant que 15ème Docteur en 2024. En France, on avait déjà étiqueté cette saison du numéro 14. Mais il semble en fin de compte que les plans aient changé.

La série/saison 14 de Doctor Who sera finalement une saison 1

“Russell T Davies a officiellement confirmé dans le magazine SFX que la série 14 sera appelée “Saison Une” ! L’ère du New Who (2005-2022) est désormais révolue… Alors, que nous réserve l’avenir ?“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Dans une interview avec le magazine SFX, le showrunner Russell T Davies (qui a été aux commandes des saisons 1 à 4 du nouveau Docteur) a confirmé que la série 14 de Doctor Who marquerait non seulement un retour à la terminologie “saison”, mais également un redémarrage complet de la chronologie de l’émission : “L’année prochaine, saison 1. Oui, nous l’appelons saison 1.”

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Russell T Davies a ajouté qu’il s’attend à ce que le choix d’une saison 1 ne soit pas forcément bien accueilli par la communauté de fans de Doctor Who, tout en indiquant qu’il n’est pas inquiet des réactions potentiellement négatives. Le showrunner n’a pas donné plus de détails sur la motivation derrière cette décision, mais l’a décrite comme un moyen de “réinitialiser” l’histoire. Il est fort probable que l’acquisition des droits de diffusion de Doctor Who par Disney pour diffuser la série sur sa plateforme Disney+ en-dehors du Royaume-Uni et de l’Irlande ait joué un rôle.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cela dit, Russel T Davies s’est montré un peu plus communicatif concernant sa vision du Docteur au-delà de la saison 1. Il a notamment confirmé qu’il planifiait déjà les saisons 3 et 4 de Doctor Who, qui feront suite aux deux saisons avec Ncuti Gatwa, déjà en production.

Les fans réagissent à la nouvelle d’une saison 1 de Doctor Who

Pour l’instant, cependant, la majorité des dévots de Doctor Who parle essentiellement de l’annonce d’une saison 1. Et comme le showrunner l’avait prédit, beaucoup d’entre eux sont loin d’être enchantés par ce changement de cap.

“Je vais juste continuer à l’appeler série 14. C’est une idée tellement stupide“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Et après ? On dirait bien qu’on est parti pour l’appeler le “Doctor Who de Disney”, avec des oreilles de Mickey sur le TARDIS et une série qui fera trois saisons de six épisodes chacune. C’est l’impression que ça donne. Je peux faire avec, mais pour l’instant, je ne suis pas vraiment d’accord avec ces décisions.“

Mais d’autres fans prennent bien la nouvelle. Parmi les arguments en faveur de cette saison 1, celui que l’ancienne “nouvelle” série Doctor Who est déjà vieille de vingt ans. Et même si d’anciens acteurs seront toujours visibles, selon les spectateurs, il serait temps pour le Docteur de donner un petit coup de polish à son Tardis.

L’article continue après la publicité