Rick Astley recrée le clip de Never Gonna Give You Up 35 ans plus tard

L’interprète de l’incontournable Never Gonna Give You Up à l’origine du mème “Rickroll” a retourné le clip qui a fait sa légende.

Depuis près de 15 ans, Rick Astley est une véritable légende d’internet. Que l’on connaisse le nom de l’artiste anglais ou non, on a forcément déjà entendu Never Gonna Give You Up.

Avec plus d’1,2 milliard de vues, le clip qui a donné naissance au mème “Rickroll” s’est imposé depuis 2008 comme un incontournable de la culture Web.

35 ans plus tard, Rick Astley retourne le clip du Rickroll

En 2022, nous fêtons le 35ème anniversaire de cette chanson de légende. Et qui de mieux placé pour faire honneur à Never Gonna Give You Up que Rick Astley lui-même ?

En partenariat avec la compagnie d’assurance InsurAAAnce, le chanteur a reproduit avec une fidélité remarquable ce clip que tout le monde connait déjà par cœur.

Si vous vous demandez à quel point les deux versions du clip sont similaires, on vous laisse juger grâce à cette vidéo comparative. Si Rick a pris quelques rides et que les lieux de tournages ne sont pas les mêmes, on ne peut que saluer les efforts mis en place pour retranscrire l’atmosphère du tube des années 80.

Dorénavant, vous avez donc la possibilité de troll vos amis avec une version 2022 du Rickroll. Néanmoins, nous savons tous qu’aucun clip ne pourra jamais remplacer ce bon vieux Never Gonna Give You Up original.