Avec la sortie de l’épisode 5 de la saison 7 de Rick et Morty, les fans pourraient se demander : y a-t-il des morts ? Et si oui, qui meurt ?

Les créateurs de Rick et Morty ont réalisé un nouveau coup de maître avec le cinquième épisode de la saison 7, intitulé “Unmortricken”.

L’attente avant la sortie a suscité de nombreuses spéculations chez les fans, la bande-annonce ayant teasé un événement canonique dans un style typiquement méta, avec une voix off déclarant : “Le prochain épisode de Rick et Morty est tellement rempli de gros spoilers que nous n’allons vous en montrer aucun… pour l’instant.“

Maintenant que l’épisode est sorti, voici ce que vous devez savoir sur les morts. Attention : spoilers à venir !

Qui meurt dans l’épisode 5 de la saison 7 de Rick et Morty ?

Après six saisons et demie, Rick C-137 tue enfin son ennemi juré : Rick Prime. L’épisode 5 de la saison 7 voit également la mort de nombreuses versions de Rick, ainsi que du pauvre Slow Mobius.

Fait surprenant, c’est Evil Morty qui aide Rick et Morty à localiser et à vaincre le vrai Rick Prime. Malgré son attitude froide et impitoyable, il voulait juste qu’on le laisse en paix. Après avoir attaché Rick Prime à un appareil, Evil Morty ranime Rick C-137 – notre Rick, que nous connaissons tous et aimons – qui bat ensuite son ennemi à mort, vengeant enfin la mort de sa femme Diane.

Dans la scène finale de l’épisode 5 de la saison 7 de Rick et Morty, nous voyons un Rick désabusé revenir à la vie normale, ayant perdu son but et ressentant sans doute un manque de satisfaction personnelle. Et les fans commencent à douter.

Avant cela, nous apprenions que Rick Prime avait développé une arme appelée l’Omega Device, capable de tuer toutes les versions de la personne qu’elle cible. Il disait vouloir “effacer” toute la famille Smith jusqu’à ce que Rick C-137 retienne la leçon.

adult swim

Heureusement, il est arrêté par Evil Morty avant de pouvoir mettre son plan à exécution, mais il effectue malgré tout une démonstration sur l’oncle de Rick, Slow Mobius. Après avoir ralenti la vitesse de sa mort, chaque version de l’oncle Slow est effectivement effacée de l’existence dans toutes les dimensions.

Plus tôt, Rick, Morty et Evil Morty se retrouvent piégés au centre d’un des leurres de Rick Prime, où ils se retrouvent face à face avec un certain nombre d’autres Ricks qui ont également traqué l’ennemi pour se venger.

Rick Prime leur dit qu’il a gardé une Diane en vie. Leur remettant à chacun une arme, il dit que le dernier Rick restant sera celui qui pourra être avec elle.

Rick C-137 se rend compte que c’est un piège, mais le reste des Ricks – y compris les versions Indiana Jones, Bond et autres finissent par mourir, soit dans la terrible bataille royale, soit en étant engloutis par les flammes.

Les fans doutent de ce qu’ils ont vu dans l’épisode 5 de la saison 7 de Rick et Morty

adult swim

Rick, Morty et Evil Morty parviennent à s’échapper, avant de tuer Rick Prime. Pourtant, certaines personnes ne croient toujours pas qu’il s’agit là de la fin de l’antagoniste.

Comme l’a dit un internaute sur Reddit : “R Prime a été présenté comme le grand méchant qui est insaisissable et présumément le plus intelligent de tous, utilisant également des pièges et divers mécanismes de défense, mais C-137 le trouve et le bat facilement ? Je m’attendais à plus de la part du combat mais je ne peux pas accepter que Prime soit mort aussi facilement… il doit y avoir autre chose.“

“Je ne pense pas que notre Rick ait tué Rick Prime. Quelqu’un d’autre ressent-il la même chose ?” a demandé un autre, tandis qu’un troisième a ajouté : “Je m’attendais définitivement à ce que la scène post-générique montre Prime Rick toujours en vie et Rick-C137 mort. C’est difficile de croire que Rick Prime est déjà parti.“

Les fans le savent, dans l’univers de Rick et Morty, tout est possible. Quant à savoir qui l’a vraiment emporté, il faudra attendre encore un peu pour avoir le fin mot de l’histoire.

