Quelles séries Marvel sont canon dans le MCU ?

Le PDG de Marvel, Kevin Feige, a annoncé quelles séries Marvel sont canon et lesquelles sont condamnées à rester dans leur propre univers. Certaines auront-elles le droit d’intégrer la sacro-sainte chronologie ?

C’est probablement la plus grande particularité des films et séries Marvel : elles sont, pour la plupart, réunies dans le Marvel Cinematic Universe, et les auteurs peuvent s’amuser à les faire se relier entre eux. Et ces interactions entre les différents super-héros est plus vieille qu’il n’y paraît, les scénaristes des comics ayant déjà tenté l’expérience, qui fut d’ailleurs une réussite, dans les années 1940.

Pourtant, les films de justiciers de la franchise sont très nombreux, et tous n’apparaissent pas dans les sacro-saints Avengers (du moins pour le moment) : c’est le cas notamment avec les mutants, entre X-Men et Deadpool. La raison provient essentiellement des détenteurs des droits, les élèves du professeur Xavier ayant longtemps appartenu à 20th Century Fox jusqu’au rachat par Disney. Il en a longtemps été de même avec les Spider-Man, jusqu’à l’arrivée de Tom Holland pour lequel les droits avaient été partagés, amenant au multivers de Doctor Strange et l’apparition de Tobey Maguire et Andrew Garfield grâce à l’engouement des fans. Et pour les séries ?

Le PDG de Marvel a tranché sur l’avenir des héros de séries dans le MCU

Qu’en est-il alors des séries ? Certains fans se sont posé la question de la situation de certains shows proposés par Marvel. WandaVision avait ouvert la porte à un nouvel antagoniste dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mais toutes n’auront peut-être jamais le même privilège de continuer leur récit au cinéma, et donc au sein du MCU. Pour répondre à ces interrogations, c’est le PDG de Marvel, Kevin Feige, qui a tranché.

Feige situe certaines séries Marvel… dans la Chronologie éternelle.

Dans le livre subtilement intitulé The Marvel Cinematic Universe – An Official Timeline (qu’on peut traduire par “une chronologie officielle“), le PDG a écrit personnellement la préface et lâché au passage de nombreuses informations. Et il est possible qu’il fasse des déçus parmi les fans du MCU.

En effet, le producteur explique dans son texte que même si une série ou un film a pour sujet des personnages ou des intrigues issues de l’univers Marvel, il ne faut pas pour autant s’attendre à le voir automatiquement intégrer la “chronologie sacrée” du MCU.

“Concernant le Multivers, nous reconnaissons qu’il y a plusieurs histoires – films et séries – qui sont canon dans Marvel mais qui ont été créées par des auteurs différents à différentes périodes de l’histoire de Marvel. La chronologie présentée dans ce livre est spécifique à la Chronologie Sacrée de la phase 4 du MCU. Néanmoins, à mesure que nous avançons et creusons dans la Saga du Multivers, rien ne dit quand des chronologies pourraient disparaître ou se rejoindre (clin d’oeil, clin d’oeil / spoiler alert).”

Ici, Kevin Feige fait référence à des œuvres comme Les agents du S.H.I.E.L.D., Daredevil ou encore Inhumans. En effet, elles n’ont pas été supervisées créativement parlant par le PDG et son équipe. Et parce que ces projets n’appartiennent pas officiellement à la chronologie du MCU et se situent essentiellement dans d’autres univers, on peut considérer que Feige n’est pas tenu de respecter les choix créatifs faits au sein de ces séries.

Un choix logique pour l’avenir du Marvel Cinematic Universe

De plus, ignorer ces récits peut aider grandement la tâche des scénaristes dans leur travail de continuité de la chronologie officielle du MCU. Car la maintenir intacte et logique n’est clairement pas une mince affaire, surtout quand les spectateurs se plaignent de ne pas tout comprendre…

Il est intéressant également de noter un détail : en anglais, Kevin Feige utilise le terme “Sacred Timeline“, qui apparaît aussi dans la série Loki pour définir le monde du TVA (Tribunal des Variations Anachroniques). En français, on l’a traduit par “chronologie éternelle“, mais il pourrait s’agir de la même chronologie que celle dont parle le PDG dans sa préface. Loki pourrait donc réinvestir le MCU et s’amuser à nouveau à tourmenter son frangin et ses copains à l’avenir. De même que le grand vilain, alias Kang le Conquérant, alias Celui qui demeure, et tous ses variants.

