Godzilla Minus One a fait une entrée fracassante dans les cinémas, s’imposant comme l’un des plus grands films de 2023. Mais de nombreux fans n’ont pas eu la chance d’aller le voir et attendent alors avec impatience la sortie du film en Blu-ray.

En 1954, Godzilla a été libéré sur le monde dans le premier film de Toho, lançant une franchise qui a traversé les décennies et façonné la culture populaire. Aux côtés de King Kong, il est le monstre de cinéma le plus emblématique.

Si Legendary Pictures continue de faire tourner la roue de son MonsterVerse, d’autres projets totalement indépendants voient encore le jour puisque sept ans après l’excellent Shin Godzilla, le studio original du kaiju est revenu avec Minus One, un film de premier ordre.

Alors que le film a complètement battu les attentes au box-office, les fans sont impatients de savoir quand ils pourront le regarder chez eux.

Voici alors tout ce que nous savons sur la sortie de Godzilla Minus One en Blu-ray.

Quand va sortir le Blu-ray de Godzilla Minus One ?

Actuellement, Godzilla Minus One n’a pas de date de sortie en Blu-ray, mais on s’attend à ce qu’il sorte fin 2024.

Non seulement ce film est en passe de détrôner Shin Godzilla en tant qu’entrée la plus importante du Japon, mais c’est aussi le film japonais le plus rentable de l’histoire aux États-Unis, et ce n’est qu’un de ses records au box-office.

Toutefois, Godzilla Minus One n’a pas encore de listing sur Amazon ou d’autres détaillants pour sa sortie physique.

Sur Reddit, un utilisateur a spéculé : “Je ne m’attends pas à ce qu’il apparaisse en streaming ou en DVD/Blu-Ray avant presque Noël de l’année prochaine. Toho attend toujours quelques mois après la sortie du Blu-Ray au Japon pour le sortir dans le reste du monde.“

Une sortie lors de la deuxième moitié de 2024 semble donc le meilleur moment pour une possible sortie du film en Blu-ray.