Quand et où sortira l’épisode 6 de Gen V ?

La série spin-off de The Boys offre un spectacle aussi sanglant que prévu, mais c’est surtout les mystères qu’elle a créés qui tiennent en haleine les spectateurs. Où et quand sortira l’épisode 6 de Gen V ?

Nos apprentis super-héros en voient de toutes les couleurs. Et même si le rouge domine largement dans la série spin-off de The Boys, les zones d’ombre ne manquent pas. Marie Moreau et sa nouvelle clique d’étudiants biberonnés au Composé V ont déjà dû affronter de nombreuses épreuves.

Après une arrivée mouvementée à l’université Godolkin, très vite suivie du suicide explosif du chouchou de la fac, aka Golden Boy, Marie a appris à ses dépens qu’être un Supe, c’est aussi jouer avec les ambitions de Vought. Impliquée à la fois dans ses tribulations au top 10 des étudiants de l’université et dans une sordide affaire d’hôpital secret peu recommandable, la jeune femme devait soudain jouer avec des trous de mémoire étranges.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Où et quand sortira l’épisode 6 de Gen V ?

Alors que l’épisode 5 se contentait de suivre les enquêtes de Marie, Jordan, André, Emma et Cate sur le responsable de ces souvenirs effacés, notamment concernant l’étrange et dérangeant Sam, petit frère de Luke, les fans n’en peuvent plus d’attendre l’épisode 6 : peu satisfaits du temps accordé aux aventures des étudiants, les spectateurs en veulent davantage.

Et cela ne saurait tarder ! Car l’épisode 6 sortira le 19 octobre sur Amazon. Cependant, pour éviter de se faire spoiler les nombreux mystères qui pourraient bien y être dévoilés, il faudra veiller : ce nouveau volet sera diffusé à 2h du matin sur la plateforme Prime Video. Et on pourrait bien y retrouver un super-héros très célèbre de The Boys…

L’article continue après la publicité