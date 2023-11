Le préquel d’Hunger Games a failli être divisé en deux films

La Ballade du Serpent et de l’Oiseau chanteur a failli être divisé en deux, mais Hunger Games avait déjà prouvé que c’était une mauvaise idée.

L’un des plus grands succès cinématographiques comme romancier dans les années 2010 a clairement été Hunger Games. Dans le roman de Suzanne Collins, adapté ensuite pour les grands écrans, des enfants et jeunes adultes sont forcés de se battre dans une bataille royale sanglante. Et ce pour le plus grand plaisir des plus riches, installés confortablement dans le Capitole, centre politique du pays de Panem.

Après quatre films et trois livres, la franchise s’est ensuite étendue en 2020 lorsque l’auteure Suzanne Collins a publié un roman préquel. Ce livre, intitulé La Ballade du Serpent et de l’Oiseau Chanteur, se concentre sur la jeunesse du méchant de la trilogie originale, le Président Snow. Le roman s’est avéré populaire parmi les fans, au point d’avoir lui aussi droit à son adaptation au cinéma.

Le long-métrage sort en salles le 15 novembre 2023, et son réalisateur Francis Lawrence a révélé que l’idée de suivre les traces de la franchise originale en divisant le film en deux parties avait été proposée.

La Ballade du Serpent et de l’Oiseau chanteur a failli suivre les traces de Hunger Games : La Révolte

En effet, Francis Lawrence a récemment admis qu’il avait envisagé de diviser le film en deux, suivant les traces des deux films La Révolte de la série de films Hunger Games originale.

Dans une interview avec Entertainment Weekly, Lawrence a déclaré qu’il y avait pensé, mais a finalement décidé de ne pas suivre cette voie, expliquant : “Il y a eu ce moment où je me suis demandé si nous allions faire deux films. J’ai décidé que non, nous n’allions pas emprunter à nouveau cette route.“

Le cinéaste avait déjà exprimé des regrets quant à ses choix pour La Révolte, le troisième et dernier livre de la série qui a été divisé en deux parties diffusées en 2014 et 2015, auprès du magazine People : “Je le regrette totalement. Vraiment. Je ne suis pas sûr que tout le monde le regrette, mais moi oui, sans aucun doute.”

Diviser un film en deux parties : une tendance qui ne marche pas à chaque coup

Cette tendance à diviser les séries pour jeunes adultes en deux films a été initiée par Harry Potter et les Reliques de la Mort en 2010-2011, et est considérée comme la meilleure de son genre. Les deux parties de l’histoire finale ont été des succès critiques et financiers.

Pourtant, les franchises cinématographiques qui ont tenté de suivre cet exemple n’ont pas réussi à faire aussi bien que le sorcier à lunettes : Twilight – Révélation s’en est sorti correctement, la série Divergente a été annulée avant son final, et le dénouement de La Révolte a eu chaud, obtenant les plus faibles retours de la franchise au box-office, ainsi qu’une réception moins chaleureuse de la part des critiques.

La Ballade du Serpent et de l’Oiseau chanteur étant un roman unique, et séparé du reste de la série, le garder comme un seul film semblait effectivement être la meilleure idée. Mais compte tenu de la densité du livre, le long-métrage est prévu pour être le plus long des Hunger Games existant jusqu’à présent, avec une durée de deux heures et quarante-cinq minutes.

Hunger Games : La Ballade du Serpent et de l’Oiseau chanteur sera en salles le 15 novembre 2023.