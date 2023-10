Pourquoi Soldier Boy revient dans l’épisode 6 de Gen V

Un bouclier, une arrogance à toute épreuve et l’amour de son pays : Soldier Boy, aka Petit Soldat, est venu rendre une petite visite aux étudiants de Gen V. Mais pourquoi et comment ?

L’épisode 5 de Gen V tournait autour de la perte de mémoire des héros, trop grosse pour passer pour un black-out après une soirée arrosée digne des Supes de l’université Godolkin. On finissait par découvrir que Cate, la télépathe du groupe, avait manipulé leurs souvenirs à la demande de la directrice Shetty. C’était le cataclysme émotionnel pour les héros, et la jeune femme décidait finalement de tout leur rendre.

Au milieu du chaos que semble provoquer cette prise de décision, surgit un héros auquel on ne s’attendait pas : Soldier Boy, ou Petit Soldat pour la version française. Venu tout droit de la série principale The Boys, le Supe débarque de nulle part pour guider les étudiants dans une scène qui a clairement marqué les spectateurs. Mais que fait-il dans le spin-off, alors qu’il était censé être enfermé et mis en stase ?

Que se passe-t-il dans l’épisode 6 de Gen V ?

Au point de faire un AVC, son cerveau ne supportant qu’à grand peine la décharge de pouvoir nécessaire pour redonner à la mémoire de ses amis son intégrité. C’est là que l’épisode 6 cueille les spectateurs, les entraînant dans une nouvelle aventure hors du commun : en perdant connaissance, Cate emmène avec elle les trois autres étudiants dans le monde de ses pensées. Pas de palais mental à la Sherlock, ici les Supes devront évoluer dans les souvenirs de la télépathe… et ne pas se faire désintégrer lorsque les vaisseaux sanguins de son cerveau claquent.

Le spectateur peut ainsi voir le rejet de sa mère lorsque Cate découvre ses pouvoirs – au détriment de son petit frère qu’elle envoie littéralement balader. On assiste également à sa rencontre avec Dean Shetty, et les fans des X-Men auront aisément reconnu la référence au professeur Xavier et Jean Grey (alias Dark Phoenix). On peut aussi en apprendre davantage sur la Forêt et le rôle de l’étudiante dans les expériences sur Sam et son frère Luke.

C’est durant cette épopée psychique que le caméo de l’emblématique super-héros de The Boys, à savoir Soldier Boy, survient. Le Supe débarque de nulle part et s’adresse directement aux héros, leur offrant des informations très intimes sur Cate avant de bien vouloir les guider. Il est en réalité l’ami imaginaire de la jeune femme (ou plutôt petit ami imaginaire selon ses dires), ce qui explique sa présence dans le coin. Mais il n’arrivera jamais au bout de son conseil, dézingué par un des éclairs du cerveau de Cate.

Quand reverra-t-on Soldier Boy ?

Le Petit Soldat n’est pas réellement mort. Sa version fantasmée par Cate a belle et bien disparu, permettant au passage de faire comprendre aux héros et au spectateur que le cerveau de l’étudiante est prêt à les désintégrer, mais le vrai super-héros est toujours bien vivant. Apparu dans la saison 3 de The Boys, il était considéré comme le meilleur moyen de venir à bout d’Homelander aux yeux de Butcher et sa troupe.

Malheureusement, le Supe était plus dérangé du bocal que prévu et a vite perdu les pédales après sa libération. Se présentant finalement comme le père d’Homelander, il finit par craquer et tenter de raser la tour Vought, qui ne devra son salut que grâce au sacrifice de Queen Maeve. Finalement, Soldier Boy a été appréhendé, et remis là où on l’avait trouvé : en stase, endormi et reparti pour dormir pendant plusieurs années. À moins que de nouveaux personnages décident de le réveiller une nouvelle fois dans la saison 4 de The Boys.

En effet, les fans du personnage seront ravis d’apprendre qu’il n’a pas été oublié par les showrunners. C’est ce qu’a expliqué son interprète Jensen Ackles auprès de DiscussingFilm, précisant au passage qu’il ne peut pas en dire davantage sur son rôle : “Il y a toujours une place pour moi dans The Boys. Mais je ne suis pas au courant d’à quoi ça ressemblera ou d’où ça se passera.“

En attendant la saison 4 de The Boys qui devrait sortir en 2024, Gen V et ses apprentis super-héros sont disponibles sur Prime Video.

