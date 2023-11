Pourquoi le MCU risque d’abandonner Kang au lieu de changer d’acteur

Un membre de l’équipe du drame historique Devotion a fourni des détails sur le contrat unique de Jonathan Majors, concernant son rôle de Kang le Conquérant chez Marvel. Et on tiendrait là l’explication de son non-remplacement comme grand méchant.

Avec la fin de la saison 2 de Loki, de nombreux fans s’attendaient à un changement de casting pour le prochain grand méchant du MCU. En effet, Kang le Conquérant a été reconnu dans un final qui paraissait presque négligé, et le variant de Celui qui demeure semblait avoir été mis de côté dans le dénouement.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le problème relève essentiellement des scandales entourant son interprète, Jonathan Majors. Accusé de violences et de harcèlement par une ancienne partenaire, la place de l’acteur au sein du Marvel Cinematic Universe ne tiendrait plus qu’à un fil. Mais parce qu’il interprète un grand vilain introduit depuis plusieurs films et séries du MCU, se débarrasser du personnage s’avère compliqué. Restera ? Restera pas ? Peut-on le remplacer, ou faudra-t-il tout simplement abandonner le méchant et passer à un autre ?

L’interprète de Kang le Conquérant va-t-il changer au sein du MCU ?

marvel studios / disney+

Des rapports commencent à filtrer, insinuant que Marvel préfère s’éloigner prudemment de l’histoire de Kang plutôt que de remplacer son interprète.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ce qui peut surprendre, d’autant plus que la série Loki nous l’a prouvé : au sein du multivers, les variants peuvent avoir de nombreux visages et être joués par d’autres acteurs. Ce ne serait d’ailleurs pas la première fois qu’une grosse production change de visage pour un même protagoniste : Warner l’avait fait pour Grindelwald dans ses films Les Animaux fantastiques. D’abord interprété par Johnny Depp, on avait refilé le rôle à Mads Mikkelsen quand le premier s’était retrouvé dans la tourmente de son procès face à Amber Heard.

Alors pourquoi ne pas prendre un autre acteur, vu que le terrain y est propice et ne perturberait pas tant que ça les spectateurs ? La réponse pourrait bien avoir été trouvée.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Jonathan Majors pourrait être contractuellement lié comme étant le seul Kang du MCU

Dans le dernier épisode de “The Weekly Planet“, un podcast sur la pop culture, les animateurs ont révélé qu’un fan prétendant avoir travaillé avec Jonathan Majors sur le biopic de la Seconde Guerre mondiale Devotion avait des informations internes sur l’accord de Majors pour Kang. Et dans cet accord figurerait une stipulation unique.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

“Lors du tournage du film Devotion, j’étais ami avec l’un des proches de Jonathan Majors,” a affirmé l’auditeur, “Pendant notre tournage, Jonathan Majors a conclu l’accord pour Kang. Je me souviens avoir posé des questions à cet ami à ce sujet, et ils ont partagé quelques détails. X nombre de films, X montant en dollars, et plus intéressant encore, en raison de la nature du personnage et des potentielles multiples versions, JM avait une clause dans son contrat stipulant que lui seul pouvait jouer toutes les versions de Kang.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Si ces affirmations sur le contrat de Majors sont vraies, cela expliquerait la décision de ne pas simplement remplacer l’acteur pour le rôle de Kang. Bien qu’il soit possible qu’une clause de bonne foi existe pour permettre à Marvel de s’en sortir, cela dépendrait très certainement du verdict d’un procès, qui prendrait des années.

Le rôle de Kang pour la suite du Marvel Cinematic Universe

Jonathan Majors, qui a fait ses débuts en tant que Kang dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, était attendu comme la prochaine menace du MCU, au même niveau qu’un Thanos.

Un rôle que les deux saisons de Loki n’ont fait qu’affirmer, le rendant toujours plus dangereux pour le reste des personnages du Marvel Cinematic Universe, et introduisant le multivers qui sera le sujet des prochains films Avengers.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Marvel n’a fait aucune annonce officielle concernant l’avenir de Kang ou des spin-offs centrés sur le personnage, comme le film prévu pour 2026, Avengers : Kang Dynasty.

Quant au reste du MCU, il est en pleine évolution, avec des séries réorganisées et des films repoussés. Le prochain long-métrage estampillé Marvel, Deadpool 3, est pour le moment le seul film du MCU à sortir en salles pour l’année 2024. Il est donc quasi certain que les prochaines phases vont avoir droit à une petite rebattue des cartes.