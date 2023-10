Marvel ne veut plus jamais travailler avec ces deux personnes

Le PDG des studios Marvel, Kevin Feige, refuse catégoriquement de travailler à nouveau avec deux personnes au sein du Marvel Cinematic Universe (MCU).

Plus grosse industrie de super-héros au cinéma, Marvel fait naître et s’éteindre de nombreuses franchises sur les justiciers en collants. Sa spécialité, les cross-overs, ont depuis quelques décennies fait sa renommée au cinéma : les derniers films Avengers, Infinity War et Endgame ont fait un carton dans les salles et battu tous les records.

Impossible donc d’envisager l’avenir des studios Marvel sans de nouveaux cross-overs, et les prochains longs-métrages Avengers promettent déjà du lourd : entre The Kang Dynasty et Secret Wars, on doit s’attendre à de sacrés spectacles sur grand écran. Et si les castings seront encore une fois énormes, il y a un acteur que vous ne verrez jamais, au grand jamais, donner la réplique aux autres super-héros dans les prochains films, et un scénariste qui n’en écrira plus jamais les histoires.

MCU : quand on ressort les dossiers Marvel dans un livre

Le livre MCU: The Reign of Marvel Studios de Joanna Robinson, Dave Gonzalez et Gavin Edwards, retrace l’ascension de Marvel vers le succès mondial et parle des personnes derrière les films et séries suivis par des millions de fans. Et l’une des plus grandes révélations concerne le PDG de Marvel, Kevin Feige, qui ne peut manifestement pas supporter de travailler à nouveau avec deux personnes en particulier dans le MCU.

Selon les auteurs, quand on s’interroge sur la possibilité d’intégrer certaines séries à la Chronologie sacrée du MCU et ainsi les rendre canon, ce ne serait pas un trop gros problème. Mais il y a un mais : “apparemment, tout le monde dans l’histoire du MCU était sur la liste de Feige – à l’exception d’Edward Norton, interprète du premier Bruce Banner, ou [le scénariste] Joss Whedon, dont les personnages du S.H.I.E.L.D. sont tombés dans les limbes.“

Edward Norton en conflit avec Kevin Feige sur le traitement d’Hulk dans le MCU

darkstar

D’après les propos rapportés dans MCU: The Reign of Marvel Studios, Edward Norton, interprète de Bruce Banner dans L’Incroyable Hulk, espérait un “film plus méditatif“. Il désirait s’inspirer du Batman Begins de Christopher Nolan, ce à quoi s’opposait Marvel qui n’attendait du géant vert qu’un “film d’aventure plus court“.

Producteur et acteur se sont beaucoup disputés sur la direction créative que devait prendre le film. Et, quand L’Incroyable Hulk est sorti en salles, il n’a pas fallu longtemps avant que Kevin Feige publie une déclaration confirmant que l’acteur Edward Norton ne reviendrait plus dans le MCU.

“Nous avons pris la décision de ne pas ramener Ed Norton pour interpréter le rôle titre de Bruce Banner dans les Avengers“, a ainsi écrit Feige, ajoutant : “Notre décision n’est définitivement pas basée sur des questions d’argent, mais plutôt ancrée dans le besoin d’un acteur qui incarne la créativité et l’esprit de collaboration des autres membres talentueux de la distribution.“

Le scénariste d’Agents du SHIELD qui joue un peu trop solo pour le MCU ?

abc

Quant à Joss Whedon, sa relation rompue avec Kevin Feige semble être une conséquence du développement de la série Marvel : Les Agents du S.H.I.E.L.D., un spin-off que le scénariste supervisait. Si l’on en croit les auteurs du livre, Feige n’était pas content de voir que Whedon interférer avec le MCU dans sa série télévisée.

Car la simple existence de la branche gouvernementale S.H.I.E.L.D. dans de nouvelles aventures s’oppose aux choix des scénaristes des films, le S.H.I.E.L.D. ayant été détruit dans Captain America : Le Soldat de l’hiver. Joss Whedon ne suivait pas les plans de Feige pour les différentes phases du MCU, et grand mal lui en a pris : il semble désormais persona non grata chez Marvel.