Pourquoi cet anime est déjà un incontournable de l’automne 2023

2023 a été une année grandiose pour le monde des anime, et la saison automnale se montre à la hauteur des grandes œuvres qu’on nous a offertes jusqu’ici. On vous explique pourquoi ce nouveau-venu pourrait bien bouleverser le monde des anime.

Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, Bleach : voilà des œuvres qui auront fait frissonner des millions de fans à travers le monde cette année. Et les séries phares du moment se sont heurtées à de dignes adversaires, les animes se montrant toujours plus dignes de l’intérêt des spectateurs. Cet automne ne déroge pas à la règle : au milieu des séries chouchou des fans, il en est une qui se démarque et promet de faire longtemps parler d’elle : Les Carnets de l’Apothicaire.

Adaptée du light novel de 2011 du même titre, signé Natusu Hyuga et Touko Sino, qui a ensuite donné naissance à un manga à succès, la série a déjà rassemblé une communauté de fidèles. Avec des attentes aussi élevées, la question se pose : l’anime sera-t-il à la hauteur jusqu’au bout de l’engouement du public et du battage médiatique ?

Les Carnets de l’Apothicaire : la recette d’un succès fulgurant

Avec un matériau source palpitant, son équipe créative de haut niveau et son générique d’ouverture accrocheur, Les Carnets de l’Apothicaire a tout ce qu’il faut pour se créer une place de choix sur votre liste d’animes à regarder en automne 2023. La série était destinée à être populaire, mais personne n’aurait pu prédire une ascension aussi fulgurante. Quelques heures après ses débuts le 22 octobre 2023, l’anime est devenu le sujet n°1 des tendances sur Twitter/X au Japon.

Aux commandes de la série, on compte de grands noms de la japanimation : Norihiro Naganuma, aussi connu pour The Ancient Magus Bride, s’occupe de la réalisation. Satoru Kōsaki (Lucky Star), Kevin Penkin (Made in Abyss) et Alisa Okehazama (Jujutsu Kaisen) sont chargés de la bande originale. En parallèle, Ryokuoushoku Shakai (le groupe derrière l’opening de My Hero Academia, Shout Baby) interprète le thème d’ouverture Hana ni Natte. Autant dire que la voie était déjà tracée pour que Les Carnets de l’Apothicaire brille bien avant sa première.

De quoi Les Carnets de l’Apothicaire ?

toho/crunchyroll

L’intrigue suit les aventures de Maomao, une jeune fille de 17 ans dont la vie prend un tournant décisif lorsqu’elle est enlevée et vendue comme servante au palais impérial. Là-bas, c’est toute sa vie qui est chamboulée. La mort soudaine du prince, victime d’une maladie mystérieuse, l’oblige à utiliser son expérience de pharmacienne pour sauver les autres héritiers impériaux et résoudre d’autres énigmes de la cour.

Il est facile de considérer Les Carnets de l’Apothicaire comme un énième anime historique. Mais la série se distingue pour son récit très rationnel malgré les intrigues et mystères proposés. On ne donne pas de réponses toutes faites aux étranges événements à la cour, mais cela a du sens, à une époque où le maquillage à base d’arsenic était à la mode et où la maladie mentale demeurait un territoire inexplorée. Mais pas de panique néanmoins : les mystères obtiennent une conclusion logique que les spectateurs sauront apprécier – apportant une touche rafraîchissante aux enquêtes habituelles dans l’anime.

Calendrier de sortie des épisodes de l’anime Les Carnets de l’Apothicaire

Le 21 octobre 2023, les trois premiers épisodes de l’anime ont été diffusés sur Crunchyroll. Les épisodes sont censés sortir tous les samedi sur la plateforme de streaming, à 20h30. En tout, ce seront 24 épisodes qui exploreront les mystères du palais, la condition de la femme dans cette Chine médiévale et les secrets que notre apothicaire a bien voulu faire passer de ses carnets à nos écrans.

