Popcorn Festival : une blague de Ponce divise les internautes

À quelques heures du coup d’envoi du tant attendu Popcorn Festival, la guerre fait rage sur Twitter autour d’une blague de Ponce qui ne fait pas l’unanimité.

Tout semble sourire à Popcorn, le talk-show sucré-salé de Domingo, dont le tout premier festival, qui s’apprête à ouvrir ses portes, est d’ores est déjà un succès retentissant.

Après avoir été au rendez-vous chaque mardi soir pendant près de 3 ans, les fans de l’émission n’avaient qu’une hâte, que le virtuel devienne concret. Si bien que lorsque la billetterie du Popcorn Festival s’est ouverte, elle a été dévalisée en à peine quelques minutes.

H-1 avant l’ouverture des portes ! (et J-6 avant l’épisode final de la saison 3 pour le monsieur en costume noir) #PopcornFestival pic.twitter.com/MIbyjKhDye

Rien ne semble pouvoir ternir l’engouement des internautes face à un tel événement. Néanmoins, à quelques heures de l’ouverture des portes, des ombres sont venues noircir le tableau alors que l’un des chroniqueurs, Ponce, a eu droit à une levée de boucliers sur Twitter.

Alors que depuis 48 heures les photos autour du Popcorn Festival se multiplient sur la toile, il y en a une qui a reçu un accueil mitigé. À J-2, Ponce s’est mis en scène devant le panneau de la ville de Montcuq, une blague potache n’a pas fait l’unanimité.

Si de nombreux internautes ont pris le parti d’en rire, se disant qu’il fallait bien que quelqu’un fasse cette blague, d’autres ont considéré que cette blague était navrante, critiquant l’humour du streamer. Très vite le hashtag Ponce s’est retrouvé parmi les top tendances du jour alors que le débat fait rage sur Twitter.

Un jour parlerai de Ponce, Etoile, Locklear… tout ces streamers sans talents, sans humour, sans personnalité et qui gagne des milliers d’euros par mois https://t.co/QWsQjQrGHQ

Bonjour, je fais partie de la majorité (souvent silencieuse) qui aime vivre et profiter, qui se moque de l’aigreur des réseaux et qui va partager un excellent moment avec Ponce et 4000 parapotes à Montcuq ce soir. Le reste ne compte pas 🙂

— Coquillage Rêveur | 🍿 (@CoquillageReve) July 2, 2022