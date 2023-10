One Piece : Qui est la famille Figarland ?

La famille Figarland dans One Piece est aussi mystérieuse que cruciale pour l’intrigue. On vous dit tout ce qu’on sait sur elle.

Le manga One Piece a amorcé son voyage vers sa Saga Finale. La série a levé le voile sur plusieurs mystères dans l’arc de l’Île Egghead, et d’autres révélations sont à prévoir pour la suite de l’histoire. Jusqu’à présent, la série a surtout présenté un flashback sur le passé de Kuma, tout en évoquant brièvement l’Incident de God Valley.

Depuis sa première apparition, Saint Figarland Garling est le sujet de nombreuses discussions, car il a suffisamment d’autorité pour même condamner un Dragon Céleste à la mort. Cela fait seulement quelques mois qu’il a été introduit, mais la série n’a rien révélé sur lui depuis. Nous avons vu sa version plus jeune dans le chapitre récent. Connaissant l’autorité de Garling et sachant à quel point l’Armée Révolutionnaire le craint, il est presque certain que la famille Figarland jouera un rôle significatif dans la Saga Finale de One Piece.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Qui est la famille Figarland dans One Piece ? Tout ce qu’on sait à l’heure actuelle

La famille Figarland dans One Piece est l’une des lignées royales des Dragons Célestes. Leurs ancêtres faisaient partie de l’alliance entre les vingt royaumes qui ont formé le Gouvernement Mondial. La famille Figarland a été mentionnée pour la première fois dans le film One Piece – Red, alors que les Gorosei envisagent la possibilité qu’Uta soit de cette lignée puisqu’elle est la fille de Shanks. Cependant, elle est en réalité sa fille adoptive, ce qui signifie qu’elle n’a pas de liens directs avec la famille.

Pour l’instant, Saint Garling Figarland est le seul personnage reconnu officiellement dans One Piece comme étant issu de la famille Figarland. Il est le Commandant en chef des Chevaliers divins, et le champion d’un tournoi à God Valley.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ses pouvoirs doivent encore être révélés, mais on nous suggère qu’il est l’un des personnages les plus puissants de la série : même Monkey D Dragon le considère comme une menace. Garling a l’autorité nécessaire pour exécuter d’autres Dragons Célestes dont le comportement est intolérable. Il s’est ainsi occupé de Saint Don Quichotte Mjosgard pour s’être opposé à ses nobles confrères, qui voulaient asservir la princesse sirène Shirahoshi.

Quel lien Shanks a-t-il avec Saint Figarland Garling ?

crunchyroll/shuseihsa

Bien que la série n’en ait pas encore fait mention, tous les indices tendent à confirmer que Shanks est bien le fils de Garling. Roger a trouvé le bébé Shanks dans un coffre au trésor lors de l’Incident de God Valley. De plus, le chapitre 1095 de One Piece révèle l’apparence de Garling il y a 38 ans, et son visage est exactement le même que celui de Shanks.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il est également possible que Shanks soit au courant de sa lignée noble puisqu’il rencontre les Gorosei dans le chapitre 907. Les Cinq Doyens lui ont permis d’entrer dans le Château Pangea de Mary Geoise, auquel seuls quelques privilégiés peuvent accéder. Shanks étant un pirate, il n’aurait pourtant pas dû être en mesure de poser le pied dans un tel endroit, à moins que les personnes détenant cette autorité connaissent sa réelle identité.

Shanks est l’un des très rares personnages introduits au début de la série et qui continue d’apparaître. Malgré cela, il reste extrêmement mystérieux : nous ne savons presque rien de lui, alors même que la Saga Finale de One Piece a démarré et que de nombreuses révélations sont faites au fil des pages écrites par Eiichiro Oda.

L’article continue après la publicité